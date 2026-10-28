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Ціни на пальне 28 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ціни на пальне 28 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Дизельне пальне за місяць подорожчало на 4-7 грн/л

Станом на 28 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 104,86 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережах WOG та Socar автогаз подорожчав на 1 грн/л.

На АЗС «Укрнафта» на 1 грн/л зросли ціни на дизельне пальне, ДП+ та автогаз. У мережі KLO автогаз подорожчав на 2 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 28 жовтня 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 89,90  92,90  102,90  104,90  100,90  - 54,90 
OKKO 92,90  95,90  106,90  109,90  102,90  - 57,50 
WOG 92,90  95,90  106,90  109,90  102,90  - 58,90
SOCAR 95,90  98,90  108,00  111,00  105,00    57,50 
UKRNAFTA 88,90   91,90  102,90  104,90  - 86,90 54,90
KLO 87,90  95,60  105,40  108,40  101,90  86,50 56,90 
БРСМ 87,99  - 100,99   -     52,49 

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 58,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 52,49 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 28 вересня до 28 жовтня 2026 року ціни на пальне зросли в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз: залежно від мережі його вартість зросла на 10-13,40 грн/л. Найсуттєвіше підвищення зафіксовано у мережі WOG, де ціна зросла з 45,50 до 58,90 грн/л. В Окко, Socar, «Укрнафті» та KLO автогаз подорожчав на 12 грн/л, в UPG – на 11 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 10 грн/л.

Дизельне пальне за місяць подорожчало на 4-7 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано в мережах Окко та WOG, де ціна збільшилася з 99,90 до 106,90 грн/л. У KLO дизель подорожчав на 6,60 грн/л, в UPG, Socar та «Укрнафті» – на 5 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 4 грн/л.

Бензин А-95 за цей період подорожчав у чотирьох із семи мереж. Найбільше зростання зафіксовано в KLO та «БРСМ-Нафті» – на 2 грн/л. В UPG та Socar бензин подорожчав на 1 грн/л. Водночас в Окко, WOG та «Укрнафті» ціни залишилися незмінними.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: пальне дизельне пальне бензин ціни АЗС

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