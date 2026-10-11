ЗСУ отримали накази для забезпечення енергетичного перемир'я з Росією – Зеленський

Україна прагне миру, але питання залишається в тому, чи готова до цього Росія, заявив Зеленський

Україна вітає домовленість про припинення вогню, про яку повідомив Дональд Трамп

Володимир Зеленський привітав заяву президента США Дональда Трампа про досягнення енергетичного припинення вогню. Україна готова утриматися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія діятиме аналогічно. Про це президент України сказав у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

Володимир Зеленський заявив, що Україна вітає домовленість про енергетичне припинення вогню, про яку повідомив Дональд Трамп. Однак важливо, щоб ця заява не залишилася лише словами, а стала реальністю.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – заявив Зеленський.

Київ раніше пропонував різні кроки для зниження напруженості, однак російський лідер Володимир Путін відмовлявся від таких пропозицій.

«Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру», – наголосив президент.

Він також підкреслив, що Україна прагне миру, але питання залишається в тому, чи готова до цього Росія.

Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. Україна продовжує захищатися, працювати над залученням міжнародної підтримки та підтримувати кроки партнерів, які можуть допомогти завершити війну.

Водночас Київ очікує на чіткі деталі діалогу між США та Росією. Українська сторона розраховує, що Володимир Путін виконає те, про що заявив Дональд Трамп.

Напередодні Дональд Трамп вкотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що такі атаки впливають на світові ціни на пальне. Крім цього, політик США закликав Україну обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією.

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Так він відреагував на критику президента США Дональда Трампа щодо українських атак.