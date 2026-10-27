Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Дизель подорожчав до 111 грн за літр. Ціни на АЗС 27 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дизель подорожчав до 111 грн за літр. Ціни на АЗС 27 жовтня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: depositphotos.com

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 9,60-12,40 грн/л

Станом на 27 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 104,57 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережах Окко та WOG автогаз подорожчав на 1 грн/л. На Окко також на 1 грн/л зросли ціни на дизельне пальне та ДП+.

У мережі Socar бензин А-100, А-95 та А-95+ подорожчав на 1 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ – на 2 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» автогаз зріс у ціні на 1,50 грн/л. Водночас на АЗС «Укрнафта» автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 27 жовтня 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 89,90  92,90  102,90  104,90  100,90  - 54,90 
OKKO 92,90  95,90  106,90  109,90  102,90  - 57,50 
WOG 92,90  95,90  106,90  109,90  102,90  - 57,90 
SOCAR 95,90  98,90  108,00  111,00  105,00    56,50 
UKRNAFTA 88,90   91,90  101,90  103,90  - 86,90 53,90
KLO 87,90  95,60  104,40  107,40  101,90  86,50 54,90 
БРСМ 87,99  - 100,99   -     52,49  

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 57,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 52,49 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 27 вересня до 27 жовтня 2026 року ціни на пальне зросли в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз: залежно від мережі його вартість зросла на 9,60-12,40 грн/л. Найсуттєвіше підвищення зафіксовано в мережі WOG, де ціна зросла з 45,50 до 57,90 грн/л. В Окко автогаз подорожчав на 12 грн/л, у Socar та «Укрнафті» – на 11 грн/л, у KLO – на 10 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 9,86 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало на 3,50-7 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано у WOG, де ціна збільшилася з 99,90 до 106,90 грн/л. В UPG та Socar дизель подорожчав на 5 грн/л, в Окко та «Укрнафті» – на 4 грн/л, у KLO – на 3,50 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 4,55 грн/л.

Бензин А-95 за цей період також подорожчав у більшості мереж. Найбільше зростання зафіксовано в «БРСМ-Нафті» – на 2,50 грн/л, а в KLO ціна підвищилася на 2 грн/л. В UPG та Socar бензин подорожчав на 1 грн/л, у WOG – на 0,90 грн/л. Водночас в Окко та «Укрнафті» ціни залишилися незмінними.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Читайте також:

Теги: ціни АЗС дизельне пальне пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Овочі для борщу наприкінці вересня дешевшали, але це не втримало загальну вартість страви
Ціна борщу зросла: скільки коштує каструля наприкінці вересня
29 вересня, 10:26
Фермери платять за пальне значно більше
Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю: ціни на продукти можуть зрости
8 жовтня, 05:15
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Автогаз продовжив дорожчати. Ціни на АЗС 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 07:18
Україна прагне миру, але питання залишається в тому, чи готова до цього Росія, заявив Зеленський
ЗСУ отримали накази для забезпечення енергетичного перемир'я з Росією – Зеленський
11 жовтня, 19:57
Віцепрем’єр Росії Олександр Новак зазначив, що російський дизель допоможе збалансувати світовий попит і пропозицію
Росія заявила, що експорт її дизельного палива може перевищити обсяги, заявлені Трампом
13 жовтня, 04:33
Вартість кави-сировини на світових ринках залишається рекордно високою
Ціни на каву стрімко зростають
18 жовтня, 07:59
Райт: Росія отримає вигоду, якщо почне експортувати дизельне паливо, для цього їй доведеться зменшити військові зусилля, щоб отримати можливість відремонтувати свої НПЗ
Міністр енергетики США назвав «дизельну угоду» з РФ «пряником» для завершення війни
18 жовтня, 23:33
Позиція Венса пролунала на тлі суперечок між Вашингтоном і Києвом щодо ударів по російських нафтопереробних заводах
Віцепрезидент США закликав Україну припинити удари по енергетиці РФ
20 жовтня, 04:35
Ірпінь утримує пальму першості за ціною нерухомості серед передмість Києва
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
15 жовтня, 16:59

Особисті фінанси

Дизель подорожчав до 111 грн за літр. Ціни на АЗС 27 жовтня 2026 року
Дизель подорожчав до 111 грн за літр. Ціни на АЗС 27 жовтня 2026 року
Курс валют 26 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 26 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 26 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Помідори дорожчають третій тиждень поспіль: чому пропозиція на ринку скоротилася
Помідори дорожчають третій тиждень поспіль: чому пропозиція на ринку скоротилася
Курс валют 25 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 25 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Свинина в Україні може різко здорожчати через небезпечну хворобу
Свинина в Україні може різко здорожчати через небезпечну хворобу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
157K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
96K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua