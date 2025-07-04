Ощадбанк пояснив, чому вимагає номер телефону під час оплати у касах

У банку наголосили, що збір персональних даних регламентовано договором

Працівники відділень державного Ощадбанку мають право відмовити в обслуговуванні клієнтам, які не надають номер мобільного телефону. Таку інформацію повідомили у пресслужбі банку на сторінці у Facebook, передає «Главком».

Клієнти звернулися до Ощадбанку з питанням, чому під час оплати готівкою працівники банку вимагають номер телефону і відмовляють у прийомі платежів за комунальні послуги, якщо його не надати: «Чому при спробі заплатити готівкою, добровільні внески за ЖКП в Ощадбанку працівники банку вимагають надати їм власний номер телефону? Збір даних людей? Пошліться на закон, за яким касир має право вимагати номер телефону і відмовити в оплаті при відмові надати номер. Не даю згоду на збір власних даних, картками не користуюсь».

У відповідь в Ощадбанку пояснили, що така вимога пов’язана з технічними налаштуваннями програмного забезпечення, яке не дозволяє приймати платежі без зазначення мобільного номера: «Це обумовлено технічними налаштуваннями системи для забезпечення необхідного функціоналу програмного забезпечення».

Збір і обробка персональних даних, зокрема номеру мобільного телефону, здійснюється відповідно до положень «Договору про надання платіжних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам», які розміщені на сайті Ощадбанку. Договір клієнти підписують при оформленні послуг.

Згідно з договором, клієнт Ощадбанку дає згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних, а також на передачу цих даних третім особам у своїх інтересах (п. 8.6).

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