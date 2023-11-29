Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Ощадбанк вирішив, як розв’язати проблему із замінуванням полів: соцмережі обурені (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ощадбанк вирішив, як розв’язати проблему із замінуванням полів: соцмережі обурені (відео)
Ощадбанк пропонує аграріям позику до 150 млн грн на розмінування полів
фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років

Українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів. Проєкт має назву «Посівна без мін».

Ставка за кредитом становить до 3% річних у гривні на строк до трьох років із пільговим періодом до 12 місяців, коли можна не сплачувати суму основного боргу.

Українці у соцмережах почали обурюватися такій ідеї банку, зокрема депутат Волинської обласної ради Іван Мирка здивувався, що попри усю міжнародну допомогу, яку отримує Україна, аграрії повинні самі брати кредити на розмінування полів.

«Не розумію, як таке може бути. Міжнародна технічна допомога нам надається, дають машини для розмінування. Все отримуємо. А аграрії, не маючи гроші, ще кредит мають брати, щоб розміновувати поля... Хто таке вигадав? Кому це спало на думку. Хто, зрештою, має розміновувати тоді ці поля? Одним словом, це якесь знущання», – обурився депутат.

Нагадаємо, нещодавно українські рятувальники отримали від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та компанії Shabondama Soap Co., Ltd.2 техніку для гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, машина для підготовки ґрунту до розмінування від харківських виробників пройшла відповідну сертифікацію. Компанія-виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.

До слова, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Читайте також: Україна – найзамінованіша країна у світі – ООН
Теги: розмінування міни Ощадбанк війна кредит

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-терористка знову атакувала Україну ракетами та дронами
Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу
Вчора, 07:59
Журналісти йдуть на великі жертви, висвітлюючи війну на Близькому Сході
Названо кількість журналістів, що загинули за півтора місяця війни Ізраїлю та ХАМАС
20 листопада, 06:19
Верещук розповіла, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ
Верещук розповіла, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ
17 листопада, 19:51
Обстановка на сході та півдні України залишається складною
Ворог штурмує на шести напрямках: дані Генштабу
12 листопада, 20:25
Президент Зеленський, голова його Офісу Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Залужний: конфлікт вигаданий чи реальний?
Десакралізація Залужного Скандал
9 листопада, 10:00
Створення робочих місць також буде стимулом для повернення в Україну людей, які були вимушені покинути Україну внаслідок бойових дій
Відбудова України. Як сформувати правильну стратегію
4 листопада, 17:52
Залужного розкритикували в Офісі президента, щоправда, не сам Єрмак, а його заступник
Офіс президента розкритикував Залужного: подробиці
4 листопада, 16:33
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
1 листопада, 20:34
Після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є серйозні пошкодження
31 жовтня, 09:18

Бізнес

Ощадбанк вирішив, як розв’язати проблему із замінуванням полів: соцмережі обурені (відео)
Ощадбанк вирішив, як розв’язати проблему із замінуванням полів: соцмережі обурені (відео)
Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ
Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ
Виконавчий директор Асоціації добувної промисловості оцінила наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Виконавчий директор Асоціації добувної промисловості оцінила наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Аграрії б’ють на сполох: підприємства масово закриваються через кризу
Аграрії б’ють на сполох: підприємства масово закриваються через кризу
Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії вдарить по ресторанному бізнесу – Насонова
Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії вдарить по ресторанному бізнесу – Насонова
Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
Експорт меду з України: який результат показали бджолярі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
На Київщині прогриміли вибухи
37K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
27K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
19K
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні
12K
Помер ексголова ДСНС Бочковський
8910
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів

Новини

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Сьогодні, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua