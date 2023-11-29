Ощадбанк вирішив, як розв’язати проблему із замінуванням полів: соцмережі обурені (відео)

Як повідомлялося, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років

Українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів. Проєкт має назву «Посівна без мін».

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Ставка за кредитом становить до 3% річних у гривні на строк до трьох років із пільговим періодом до 12 місяців, коли можна не сплачувати суму основного боргу.

Українці у соцмережах почали обурюватися такій ідеї банку, зокрема депутат Волинської обласної ради Іван Мирка здивувався, що попри усю міжнародну допомогу, яку отримує Україна, аграрії повинні самі брати кредити на розмінування полів.

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«Не розумію, як таке може бути. Міжнародна технічна допомога нам надається, дають машини для розмінування. Все отримуємо. А аграрії, не маючи гроші, ще кредит мають брати, щоб розміновувати поля... Хто таке вигадав? Кому це спало на думку. Хто, зрештою, має розміновувати тоді ці поля? Одним словом, це якесь знущання», – обурився депутат.

Нагадаємо, нещодавно українські рятувальники отримали від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та компанії Shabondama Soap Co., Ltd.2 техніку для гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, машина для підготовки ґрунту до розмінування від харківських виробників пройшла відповідну сертифікацію. Компанія-виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.

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До слова, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.