Привласнили 5 млн грн клієнтів. На Львівщині СБУ викрила посадовців Ощадбанку

Протягом 2023-2024 років зловмисники незаконно отримували доступ до рахунків деяких клієнтів

У Самборі на Львівщині Служба безпеки та кіберполіція викрила працівників філії Ощадбанку, які пограбували клієнтів банку на понад 5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

В організації оборудки підозрюються керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій.

В організації оборудки підозрюються керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій фото: Facebook/Управління СБ України у Львівській області

Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах фото: Facebook/Управління СБ України у Львівській області

«За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років зловмисники отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів. Мова про мешканців тимчасово окупованих областей, які мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Маючи дані клієнтів, працівники банку без їх відома перевипустили близько 50 платіжних карток», – зазначають правоохоронці.

Отримавши доступ до картки, зловмисники зняли з рахунків клієнтів та привласнили понад 5 млн грн.

Протягом 2023-2024 років зловмисники отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів фото: Facebook/Управління СБ України у Львівській області

Під час обшуків було виявлено документацію, пов’язану зі зміною фінансового номера в банківській системі, чорнові записи, чеки про зняття коштів з банківських терміналів. Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

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