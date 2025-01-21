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Привласнили 5 млн грн клієнтів. На Львівщині СБУ викрила посадовців Ощадбанку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Привласнили 5 млн грн клієнтів. На Львівщині СБУ викрила посадовців Ощадбанку
До схеми причетні керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій
фото: Facebook/Управління СБ України у Львівській області

Протягом 2023-2024 років зловмисники незаконно отримували доступ до рахунків деяких клієнтів

 У Самборі на Львівщині Служба безпеки та кіберполіція викрила працівників філії Ощадбанку, які пограбували клієнтів банку на понад 5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

В організації оборудки підозрюються керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій.

В організації оборудки підозрюються керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій
В організації оборудки підозрюються керуючий філії, завідувач сектору роздрібного бізнесу та завідувачка сектору касових операцій
фото: Facebook/Управління СБ України у Львівській області
Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах
Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах
фото: Facebook/Управління СБ України у Львівській області

«За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років зловмисники отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів. Мова про мешканців тимчасово окупованих областей, які мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Маючи дані клієнтів, працівники банку без їх відома перевипустили близько 50 платіжних карток», – зазначають правоохоронці.

Отримавши доступ до картки, зловмисники зняли з рахунків клієнтів та привласнили понад 5 млн грн.

Протягом 2023-2024 років зловмисники отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів
Протягом 2023-2024 років зловмисники отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів
фото: Facebook/Управління СБ України у Львівській області

Під час обшуків було виявлено документацію, пов’язану зі зміною фінансового номера в банківській системі, чорнові записи, чеки про зняття коштів з банківських терміналів. Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Як повідомлялося, детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління командування Сил підтримки Збройних сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

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Теги: гроші банк Ощадбанк СБУ Львівщина

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