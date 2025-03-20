Пʼять банків із найбільшим статутним капіталом контролює держава

На початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн

В Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн. П’ятірку лідерів за розміром статутного капіталу складають банківські установи, контрольний пакет акцій яких належить державі:

Приватбанк – 206,01 млрд грн;

Ощадбанк – 49,5 млрд грн;

Укрексімбанк – 45,6 млрд грн;

Сенс Банк – 28,7 млрд грн;

Укргазбанк – 13,8 млрд грн.

Статутний капітал – це майно, внесене при створенні компанії. Воно і є тією формальністю, яка має дозволити компанії розраховуватися «власними» грошима. Після того, як статутний капітал внесений, фізична особа не відповідає за свою компанію власним майном. Якщо компанія влізе в борги, вона буде розраховуватися з кредиторами «власним» майном, а от збереження фізичної особи будуть у безпеці.

Чотири з вищезгаданих державних банків, крім Сенс Банку, також входять до п’ятірки банків за розміром чистих активів за 2024 рік.

З січня 2024 року 88,9% акцій Першого інвестиційного банку перейшли у власність держави. Раніше ці акції належали Євгенію Гінеру, який перебуває під санкціями РНБО з 19.10.2022 року. Розмір статутного капіталу банку складає 338,1 млн грн.

У липні 2024-го націоналізували Мотор банк. 100% акцій банку було стягнуто на користь держави на підставі рішення Вищого антикорупційного суду. Раніше акціонером банку був екснардеп Вячеслав Богуслаєв, який перебуває під санкціями РНБО з 01.04.2023 року.

Нагадаємо, сукупний дохід десятки найкращих банків торік склав 267,2 млрд грн. Це на 14% більше, ніж у 2023 році. Водночас склад рейтингу зазнав лише однієї зміни: державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце.

Як відомо, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році. 85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.