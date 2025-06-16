Українські банки прибуткові і ліквідні

Підсумки першого кварталу 2025 року

16 червня 2025 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опубліковано вже 48-й рейтинг надійності банківських депозитів. Традиційно рейтинг супроводжується аналізом макроекономічних умов та загальної ситуації в банківській системі України.

Підсумки першого кварталу 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, з яких 26,2 млрд грн припадало на банки з державною часткою. З 60 діючих банків тільки 10 завершили перший квартал 2025 року зі збитком. При цьому, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

Агентство в сорок восьмий раз визначило Топ-10 банків з найвищим рейтингом депозитів за підсумками першого кварталу 2025 року:

АТ «Креді Агріколь банк» АТ КБ «Приватбанк» АТ «Райффайзен банк» АТ «Правекс банк» АТ «Кредобанк» АТ «Банк кредит Дніпро» АТ «Комінбанк» АБ «Укргазбанк» АТ «Ощадбанк» АТ «Укрсиббанк»

В рамках сорок восьмого рейтингу надійності банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями банків.

Серед банків з іноземним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма «Дохідна картка» від банку АТ «Комінбанк». Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку, і поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки. Серед банків з українським приватним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від АТ «Банк кредит Дніпро». В рамках акції «Новий сезон» по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних.

В цілому, на початок другого кварталу 2025 року кошти клієнтів банків збільшились до 2,8 трлн грн, причому на 01.04.2025 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,23 трлн грн. За спостереженнями Агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми в бік збільшення ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення та бізнесу під час війни.

З повною версією Звіту можна ознайомитись на сайті РА «Стандарт-Рейтинг» (посилання: https://standard-rating.biz/wp-content/uploads/RatingsZMI/2025Q1bankRD/20250616_rd_pi_1q2025_compressed.pdf)