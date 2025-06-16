Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Українські банки прибуткові і ліквідні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські банки прибуткові і ліквідні

Підсумки першого кварталу 2025 року

16 червня 2025 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опубліковано вже 48-й рейтинг надійності банківських депозитів. Традиційно рейтинг супроводжується аналізом макроекономічних умов та загальної ситуації в банківській системі України.

Підсумки першого кварталу 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, з яких 26,2 млрд грн припадало на банки з державною часткою. З 60 діючих банків тільки 10 завершили перший квартал 2025 року зі збитком. При цьому, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

Агентство в сорок восьмий раз визначило Топ-10 банків з найвищим рейтингом депозитів за підсумками першого кварталу 2025 року:

  1. АТ «Креді Агріколь банк»
  2. АТ КБ «Приватбанк»
  3. АТ «Райффайзен банк»
  4. АТ «Правекс банк»
  5. АТ «Кредобанк»
  6. АТ «Банк кредит Дніпро»
  7. АТ «Комінбанк»
  8. АБ «Укргазбанк»
  9. АТ «Ощадбанк»
  10. АТ «Укрсиббанк»

В рамках сорок восьмого рейтингу надійності банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями банків.

  1. Серед банків з іноземним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма «Дохідна картка» від банку АТ «Комінбанк». Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку, і поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки.
  2. Серед банків з українським приватним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від АТ «Банк кредит Дніпро». В рамках акції «Новий сезон» по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних.

В цілому, на початок другого кварталу 2025 року кошти клієнтів банків збільшились до 2,8 трлн грн, причому на 01.04.2025 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,23 трлн грн. За спостереженнями Агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми в бік збільшення ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення та бізнесу під час війни.

З повною версією Звіту можна ознайомитись на сайті РА «Стандарт-Рейтинг» (посилання: https://standard-rating.biz/wp-content/uploads/RatingsZMI/2025Q1bankRD/20250616_rd_pi_1q2025_compressed.pdf)

Теги: Ощадбанк банк рейтинг Приватбанк фінанси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що таке мікрокредити та в чому їхні переваги
Що таке мікрокредити та в чому їхні переваги Реклама
26 травня, 17:14
Кредити онлайн без відмов: міфи та реальність із погляду Міксфін
Кредити онлайн без відмов: міфи та реальність із погляду Міксфін Реклама
3 червня, 19:09
Банк проводить технічні роботи у застосунку
Приватбанк повідомив про технічні роботи у застосунку
17 травня, 23:50
37-річний Мессі є чемпіоном світу, дворазовим переможцем Кубка Америки та восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики назвала найкращого гравця в історії
18 травня, 17:11
Послуга стане платною для банківських установ
«Дія» запроваджує перший платний сервіс у застосунку
21 травня, 12:19
Звільнені з полону можуть отримати від держави фінансову та правову підтримку
Державна підтримка для звільнених з полону: відпустка, компенсації та юридична допомога
27 травня, 05:33
Рейтинг Трампа зріс на чотири пункти серед демократів
Рейтинг Трампа несподівано зріс серед виборців-демократів
24 травня, 11:46
До першої п’ятірки також увійшли голови Вишгородської, Димерської, Коцюбинської, Пристоличної та Славутицької громад (на фото зліва направо)
Рейтинг зарплат мерів Київщини 2024: хто очолив список
9 червня, 13:31
Підозрювана без відома потерпілої внесла заявку на відкриття банківського рахунку з кредитним лімітом, який отримала
Працівниця банку ошукала трьох жінок на понад 400 тис. грн
13 червня, 08:40

Пресрелізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
90K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
71K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
55K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
37K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua