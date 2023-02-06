До Енергодара завезли персонал із Калінінської АЕС

Українські інструктори, які мають навчати російський персонал, від роботи на ворога відмовилися

Російські загарбники завезли на Запорізьку атомну електростанцію персонал із Калінінської АЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

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«На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію прибув персонал з Калінінської АЕС. Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед «заїжджих гастролерів» – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники «атомних спеціальностей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загарбники обіцяють росіянам підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й рашисти заблокували їм доступ до робочих місць.

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«Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», значно зменшили зарплатню. Крім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених «за України» відпусток. Бо рашисти вміють лише обіцяти золоті гори, та далі обіцянок справа не йде. Енергоатом вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє», – додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі почастішали випадки викрадення співробітників ЗАЕС.

Крім того, у водосховищі, яке охолоджує ЗАЕС, знижується рівень води.