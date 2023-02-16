Великий обмін. Перші фото захисників після російського полону
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українці
Сьогодні з російського полону вдалося повернути 100 наших воїнів та одного цивільного. Обмбудсмен Дмитро Лубінець опублікував фото звільнених захисників.
«Це нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі». Рідні невдовзі зможуть обійняти своїх захисників, за яких молилися та яких чекали понад усе на світі», – йдеться в повідомленні.
Кожен із повернених отримає необхідну медичну допомогу, пройти реабілітацію, зможе відновити документи і банківські картки.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українці.
Раніше повідомлялося, що Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими.
До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.
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