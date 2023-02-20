«У них бліндажі не радянські, європейські». Кадирівець поскаржився на міцні укріплення ЗСУ біля Білогорівки

Окупант повідомив про 30 спроб штурмувати ЗСУ, щоб зайняти вулицю в районі Білогорівки

Бійці «Ахмата» та 2-го армійського корпусу ЗС РФ провели понад 30 спроб штурму, щоб зайняти вулицю в районі Білогорівки на Донеччині. Про це у коментарі пропагандистським ЗМІ розповів командир вагнерівців Киргиз Мусиханов.

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За його словами, ЗСУ створили у районі міцні бліндажі. «Навіть бетонні опорники є – можна сказати взагалі не радянські, європейські. Нам доводиться навчати наново пацанів, навчаємо, потім беремо опорник і закріплюємося», – бідкається окупант.

Він також розповів, що українські військові ховаються не у підвалах будинків, а будують фактично ще один поверх униз.

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До слова, за інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), офіційні зв'язки Кадирова з Кремлем і позиція в російському уряді є вигіднішими, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним. Саме тому Голова Чеченської республіки, схоже, відхилив пропозицію власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії.

У той же час Рамзан Кадиров заявив, що приватна військова компанія «Вагнер», яка воює разом з російською армією в Україні, досягла «разючих результатів» і висловив намір створити власну ПВК, щоб позмагатися з «дорогим братом» Євгеном Пригожиним. Така підтримка приватних військових компаній, які очільник Чечні назвав «необхідністю», пролунала на тлі намагання Кремля стримати надмірний політичний вплив Пригожина.