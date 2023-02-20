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«У них бліндажі не радянські, європейські». Кадирівець поскаржився на міцні укріплення ЗСУ біля Білогорівки

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«У них бліндажі не радянські, європейські». Кадирівець поскаржився на міцні укріплення ЗСУ біля Білогорівки
Кожен метр української землі дається окупантам ціною величезних зусиль
фото з відкритих джерел

Окупант повідомив про 30 спроб штурмувати ЗСУ, щоб зайняти вулицю в районі Білогорівки

Бійці «Ахмата» та 2-го армійського корпусу ЗС РФ провели понад 30 спроб штурму, щоб зайняти вулицю в районі Білогорівки на Донеччині. Про це у коментарі пропагандистським ЗМІ розповів командир вагнерівців Киргиз Мусиханов.

За його словами, ЗСУ створили у районі міцні бліндажі. «Навіть бетонні опорники є – можна сказати взагалі не радянські, європейські. Нам доводиться навчати наново пацанів, навчаємо, потім беремо опорник і закріплюємося», – бідкається окупант.

Він також розповів, що українські військові ховаються не у підвалах будинків, а будують фактично ще один поверх униз.

До слова, за інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), офіційні зв'язки Кадирова з Кремлем і позиція в російському уряді є вигіднішими, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним. Саме тому Голова Чеченської республіки, схоже, відхилив пропозицію власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії. 

У той же час Рамзан Кадиров заявив, що приватна військова компанія «Вагнер», яка воює разом з російською армією в Україні, досягла «разючих результатів» і висловив намір створити власну ПВК, щоб позмагатися з «дорогим братом» Євгеном Пригожиним. Така підтримка приватних військових компаній, які очільник Чечні назвав «необхідністю», пролунала на тлі намагання Кремля стримати надмірний політичний вплив Пригожина. 

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Теги: війна росія окупанти Донеччина

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