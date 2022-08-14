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Уряд пояснив, хто може не платити за комуналку

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Уряд пояснив, хто може не платити за комуналку
Якщо підприємство не надає послуги, суми у платіжках можуть перерахувати
фото з відкритих джерел

Певні категорії громадян можуть не сплачувати за комунальні послуги, якщо на те є підстави

Законодавством України передбачено, що громадяни за певних умов можуть не оплачувати деякі чи всі види комунальних послуг. Зокрема, якщо родина не перебуває вдома щонайменше 30 днів, вона може не сплачувати за воду і газ, але за умови відсутності лічильника.

Як пояснили на гарячій лінії уряду, тим, хто був відсутній вдома понад 30 днів, варто звернутися з відповідною довідкою до постачальника комунальної послуги, пише Obozrevatel.

«Це норма закону, яка вже давно існує. Це не нововведення. Передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону «Про житлово-комунальні послуги», – зазначили в уряді.

Ті, у кого є лічильник, зобов'язані щомісяця подавати покази, а якщо покази цього місяця відповідають показам минулого, то борг не нараховуватимуть. Така норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.

Якщо підприємство не надає послуги, суми у платіжках можуть перерахувати. Наприклад, якщо керуюча компанія на кілька тижнів припинила прибирати в під'їздах, громадяни можуть скласти скаргу за участю кількох сусідів, вказати комунальну послугу, яка не виконується в повному обсязі, та надіслати виконавцю письмову скаргу.

За законом він зобов'язаний її вивчити й провести перерахунок. Якщо перерахунку немає, можна вимагати перерахунку через суд.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. 

Також міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомляв, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

Теги: комуналка уряд

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