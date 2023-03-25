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Уряд ще на місяць відклав підвищення тарифів на електроенергію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уряд ще на місяць відклав підвищення тарифів на електроенергію
Ринкова вартість електроенергії залежно від регіону та оператора становить 5-6 грн за 1 кВт год
фото з відкритих джерел

Кабмін продовжив до завершення осінньо-зимового періоду дію нинішніх тарифів на електроенергію

Підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня не буде. Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 24 березня, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Кабінет міністрів України продовжив до завершення осінньо-зимового періоду дію постанови від 5 червня 2019 р. № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», якою були встановлені тарифи на електроенергію для населення», – йдеться в повідомленні.

Отже, тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігаються на рівні 1,44 грн/кВт год – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт год на місяць, та 1,68 грн/ кВт год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт год.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів розглядає можливість перегляду тарифів на електроенергію для населення. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону (зазвичай це початок – середина квітня): «Якщо тарифи й переглядатимуть, то тільки після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства».

З-поміж обґрунтувань причин – необхідність подолати наслідки енергетичного терору росіян. Крім того, нині низькі тарифи на електроенергію для населення забезпечував спеціальний механізм – покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Згідно з правилами ПСО, кошти на компенсацію низьких тарифів для населення мають виділяти держкомпанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго», реалізуючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони зараз не мають таких доходів.

В умовах війни змінилося споживання електроенергії юрособами та населенням. До великої війни перші (вони купували електроенергію за ринковими цінами) споживали приблизно 70%, тепер – на 40-45% менше, споживання населення знизилося на 10-20%.

Зараз домогосподарства, які споживають на місяць до 100 кВт/год, сплачують за електроенергію за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год, а споживачі понад цю норму – 1,68 грн.

Посадовці у своїх заявах про перегляд тарифів визначають орієнтир – ринкову вартість електроенергії. Нині вона залежно від регіону та оператора становить 5–6 грн за 1 кВт/год. Але малоймовірно, що підвищення для населення буде одночасним і одразу таким великим.

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Теги: тарифи уряд електроенергія

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