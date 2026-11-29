На українському ринку столового буряка почали знижуватися ціни. EastFruit пояснює це збільшенням пропозиції овоча на тлі стриманого попиту, передає «Главком».

За даними щоденного моніторингу проєкту, зараз буряк продають переважно по 6-12 грн/кг. У середньому це на 16% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Виробники зазначають, що оптові закупівельники та торговельні мережі цього тижня зменшили обсяги замовлень. Причиною стали повільні продажі коренеплоду в роздріб. Через це частина фермерів, які мають якісну продукцію, не поспішає її реалізовувати, очікуючи на можливе підвищення цін.

Попри останнє здешевлення, буряк в Україні наразі в середньому на 20% дорожчий, ніж наприкінці листопада 2025 року. Водночас учасники ринку поки не бачать передумов для поліпшення цінової ситуації.

Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.

До слова, внутрішній ринок України повністю забезпечений соняшниковою олією, попри російські удари по підприємствах харчової промисловості. Дефіциту продукції не очікують, а її експорт продовжується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.