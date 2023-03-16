Тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Чого очікувати українцям

На час воєнного стану та шість місяців після нього підвищення тарифів на газ і теплову енергію заборонено

Уже у квітні може здорожчати тариф на холодну воду

В умовах війни й без того гостре питання комунальних і енергетичних тарифів в Україні стало ще болючішим. Населення, реальні доходи якого скоротилися, важко оплачує комунальні рахунки, а постачальникам енергії та комунальних послуг часто бракує коштів для підтримання працездатності. Вони не лише несуть додаткові витрати, а й отримують менше доходу у вигляді платежів населення. Тому державним і муніципальним органам доводиться шукати компромісні тарифні рішення. Видання The Page повідомило, що відомо про можливі зміни основних тарифів для населення найближчим часом.

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Що буде з тарифами на газ, гарячу воду та опалення

На час воєнного стану та шість місяців після нього закон № 2479-IX запровадив мораторій на підвищення тарифів на газ і теплову енергію.

Заборонено підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

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Також має зберігатися ціна на природний газ для побутових споживачів, яка була станом на 24 лютого 2022 року.

Як зміняться тарифи на подавання холодної води та відведення

Тарифи на холодну воду закон не забороняє змінювати. Галузевий регулятор НКРЕКП планував підвищити їх ще наприкінці грудня, але потім рішення скасували. В офіційному повідомленні йшлося, що документ потребує доопрацювання.

Днями регулятор повідомив, що планує «у березні цього року включити до порядку денного питання щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у формі відкритого слухання».

Тарифи в середньому можуть збільшити на 15% у два прийоми: з 1 квітня та з 1 липня.

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Комунальні тарифи в Україні у 2023 році

Обґрунтування підвищення тарифів надали водоканали. Основними причинами назвали збільшення зарплат, підвищений рівень використання електроенергії та збільшення вартості амортизації. Передбачається, що зростання тарифів стосуватиметься всіх обласних центрів за винятком Миколаєва, Херсона, тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму.

Як зміняться тарифи на електроенергію

Днями стало відомо, що Кабінет міністрів розглядає можливість перегляду тарифів на електроенергію для населення. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону (зазвичай це початок – середина квітня): «Якщо тарифи й переглядатимуть, то тільки після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства».

З-поміж обґрунтувань причин – необхідність подолати наслідки енергетичного терору росіян. Крім того, нині низькі тарифи на електроенергію для населення забезпечував спеціальний механізм – покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Згідно з правилами ПСО, кошти на компенсацію низьких тарифів для населення мають виділяти держкомпанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго», реалізуючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони зараз не мають таких доходів.

В умовах війни змінилося споживання електроенергії юрособами та населенням. До великої війни перші (вони купували електроенергію за ринковими цінами) споживали приблизно 70%, тепер – на 40-45% менше, споживання населення знизилося на 10-20%.

Зараз домогосподарства, які споживають на місяць до 100 кВт/год, сплачують за електроенергію за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год, а споживачі понад цю норму – 1,68 грн.

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Посадовці у своїх заявах про перегляд тарифів визначають орієнтир – ринкову вартість електроенергії. Нині вона залежно від регіону та оператора становить 5–6 грн за 1 кВт/год. Але малоймовірно, що підвищення для населення буде одночасним і одразу таким великим.

Що буде з тарифами на вивезення побутових відходів

Тарифи на вивезення побутових відходів встановлюють місцеві органи влади. Розрахунки щодо перегляду їм надають відповідні комунальні підприємства чи оператори ринку.

У Києві чинні тарифи КП «Київкомунсервіс» було встановлено 1 вересня 2022 року. Наприклад, вартість вивезення для багатоквартирних будинків зі сміттєпроводом на одну особу на місяць становить:

твердих побутових відходів – 36,39 грн (з ПДВ);

великогабаритних і ремонтних відходів – 5,24 грн.

Поки що нічого невідомо про підготовку до зміни цих тарифів.

Що буде з платою за утримання будинків і прибудинкових територій

Відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги», який набув чинності у 2018 році, поняття тарифу для послуги з утримання будинків припинило існування. Зараз є плата за надані послуги, яка встановлюється в договорі між споживачами та виконавцем послуг.

Якщо в будинку створено ОСББ (об'єднання власників багатоквартирного будинку) або він належить ЖБК (житлово-будівельному кооперативу), то їхні члени самі визначають розмір внесків на утримання будинку та прилеглої території. Якщо будинком управляє комунальна компанія, розмір плати фактично встановлює місцева влада (у столиці – КМДА).

Наразі вартість послуг комунальників становить у середньому 5–6 грн за 1 кв. м загальної площі квартири. Конкретна сума залежить від переліку послуг, що надаються в будинку.

Нагадаємо, цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду.