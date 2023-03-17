Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн. Про це йдеться у роз'ясненні НКРЕКП.

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Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.

«У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн», – йдеться в повідомленні.

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У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%.

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

У Комісії додають, що за період 2022-2023рр. змінилась ціна на такі витрати:

на електроенергію – у середньому зросла на 18%.

на паливо зросла вдвічі;

на реагенти – зросла вдвічі.

«Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними», – зазначають в комісії.

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Зазначається, що відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь.

Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення.

До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати", - йдеться у роз'ясненні.

Як повідомлялося, цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду.

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