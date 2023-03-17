Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках
фото ілюстративне

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн. Про це йдеться у роз'ясненні НКРЕКП.

Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.

«У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн», – йдеться в повідомленні.

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%.

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

У Комісії додають, що за період 2022-2023рр. змінилась ціна на такі витрати:

  • на електроенергію – у середньому зросла на 18%.
  • на паливо зросла вдвічі;
  • на реагенти – зросла вдвічі.

«Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними», – зазначають в комісії.

Зазначається, що відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь.

Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення.

До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати", - йдеться у роз'ясненні.

Як повідомлялося, цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду.

Читайте також: Підвищення плати за комуналку неминуче. Основні причини

Теги: вода тарифи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На час воєнного стану та шість місяців після нього підвищення тарифів на газ і теплову енергію заборонено
Тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Чого очікувати українцям
Вчора, 05:30
Вода може подорожчати двічі за рік
Цього року українців очікує двоетапне підвищення тарифів на воду
11 березня, 09:24
Більшості жителям країн ЄС електроенергія коштує дорожче, ніж українцям
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
10 березня, 10:47

Особисті фінанси

Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках
Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках
Робота під час тривоги: Лубінець пояснив, чи мають співробітники право відмовитися
Робота під час тривоги: Лубінець пояснив, чи мають співробітники право відмовитися
Тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Чого очікувати українцям
Тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Чого очікувати українцям
НАЗК запустило лічильник подання декларацій: перші результати
НАЗК запустило лічильник подання декларацій: перші результати
Яким категоріям українців можуть відмовити в субсидії: роз’яснення
Яким категоріям українців можуть відмовити в субсидії: роз’яснення
Вихід на пенсію до 60 років: хто має право та за яких умов
Вихід на пенсію до 60 років: хто має право та за яких умов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
26K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
24K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
17K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
15K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
14K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту