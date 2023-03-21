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Тарифи на поштові відправлення до Німеччини суттєво знизяться

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Тарифи на поштові відправлення до Німеччини суттєво знизяться
У тариф включена вартість адресної доставки
фото з відкритих джерел

Німеччина стала п’ятою країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи Укрпошти

Із 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою 60% від вартості. Скористатися новими тарифами можуть як українці, чиї родичі чи друзі живуть в Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон. Про це повідомляє Укрпошта.

Тариф на найпопулярніші категорії посилок буде складати:

  • вагою до 3 кг – $13,7 ( близько 500 грн);
  • вагою 7 кг – $21,6 ( близько 750 грн).

Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від $5,6 ( близько 205 грн).

В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.

За кількістю відправлень з України Німеччина посідає третє місце після США та Великої Британії.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти.

Німеччина стала п’ятою країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Зокрема, в січні Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії до -45%, та на -75% на пересилання посилок EMS з України в Польщу

Теги: Укрпошта Німеччина тарифи українці перевезення

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