Тарифи на поштові відправлення до Німеччини суттєво знизяться
Німеччина стала п’ятою країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи Укрпошти
Із 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою 60% від вартості. Скористатися новими тарифами можуть як українці, чиї родичі чи друзі живуть в Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон. Про це повідомляє Укрпошта.
Тариф на найпопулярніші категорії посилок буде складати:
- вагою до 3 кг – $13,7 ( близько 500 грн);
- вагою 7 кг – $21,6 ( близько 750 грн).
Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від $5,6 ( близько 205 грн).
В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.
За кількістю відправлень з України Німеччина посідає третє місце після США та Великої Британії.
Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти.
Німеччина стала п’ятою країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Зокрема, в січні Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії до -45%, та на -75% на пересилання посилок EMS з України в Польщу
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