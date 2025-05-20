В Україні рекордно зріс індекс традиційної страви

Індекс борщу в Україні за місяць виріс на 19%

Індекс борщу в Україні протягом року виріс на 52%, зокрема, за останній місяць на 19%, сягнувши рівня 222 грн через різке зростання цін на овочі на тлі несприятливої погоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УКАБ.

Зазначається, що у травні 2025 року ціни на свинину, цибулю, капусту, моркву та буряк в Україні помітно виросли.

Найбільше у травні подорожчали такі овочі

цибуля ріпчаста – на 82% (+91% за рік) до 29,9 грн/кг,

буряк – на 60% (+121% за рік) до 46,9 грн/кг,

капуста – на 42% (рекордні +437% за рік) до 72,5 грн/кг,

моркву – на 14% (+342% за рік) до 49,9 грн/кг.

Водночас ціни на стару картоплю знизилися на 2% до 34,4 грн/кг через появу на ринку картоплі нового урожаю за ціною 80-130 грн/кг, ціни на яку почнуть поступово знижуватися з середини червня по мірі збирання місцевого врожаю.

Причиною подорожчання буряка, капусти та моркви є суттєве скорочення пропозиції через сезонне зменшення запасів, при чому ціни на цибулю зростатимуть.

Ціни на м’ясо у травні також виросли: на ошийок – на 20% до 330 грн/кг, на яловичину – на 6% до 317 грн/кг, на куряче філе – на 5% (+29% за рік) до 200 грн/кг.

До слова, після великодніх свят, які традиційно супроводжуються підвищеним попитом на яйця, ціни на цей продукт у столичних супермаркетах демонструють тенденцію до незначного зниження.

Зокрема помітно зниження ціни на нефасовані яйця. Яйця першої категорії у «АТБ» коштують 44,30 за дес. «Варус» пропонує яйця другої категорії по ціні 38,90 за дес. та відбірні по ціні 49, 90 за дес.

Окрім цього, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.