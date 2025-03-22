В Україні різко подорожчав овоч борщового набору

Попит на овоч сьогодні переважає над пропозицією, що дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни

В Україні вартість столового буряка вже значно вища, ніж торік. При цьому ціни на коренеплоди продовжують стрімко зростати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Аналітики зауважують, що господарства населення повідомляють про скорочення запасів буряків, тоді як попит з боку гуртових компаній та роздрібних мереж на продукцію лише зростає.

«Більшість українських виробників нині не погоджується на реалізацію столових буряків дешевше за 17-22 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. Причиною такого різкого подорожчання став дефіцит столових буряків на ринку. Знайти достатні обсяги цього коренеплоду високої якості зараз для гуртових компаній стало дуже непростим завданням», – йдеться у повідомленні.

Як стверджують аналітики, у результаті попит на буряк сьогодні переважає над пропозицією, що дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни.

Варто додати, що на сьогоднішній день буряки в Україні вже коштують у середньому на 51% дорожче, ніж роком раніше. При цьому більшість виробників мають намір знову підвищити ціни на ці коренеплоди вже з наступного тижня.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано зростання цін на огірки. У столичних магазинах вартість цього овочу варіюється від 99,99 грн до 109,90 грн за кг.

Як повідомлялося, в Україні почали знижуватися ціни на імпортні помідори з Туреччини. Як повідомляють аналітики EastFruit, головною причиною здешевлення став слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

До слова, пальмова олія почала дорожчати через нарощування виробництва біодизелю в Індонезії (біодизельне пальне з пальмової олії часто змішують з іншими видами палива для створення біодизельних сумішей із пальмової олії – «Главком»). З 2019 року в Індії ціна на нього піднялася більш ніж удвічі.