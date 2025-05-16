Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
Walmart залишається однією із найбільш популярних мереж супермаркетів у США
фото: foodbusinessnews.net

Покупці Walmart зіткнуться з підвищенням цін через запровадження тарифів Трампа

Найбільший рітейлер світу – компанія Walmart – попередила, що змушена буде підвищити ціни вже наприкінці травня через високі витрати через мито Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Акції компанії додали 0,5% на доринкових торгах. За останній рік їхня вартість зросла більш ніж на 60%.

Walmart став черговою компанією, яка утрималася від прогнозу прибутку на другий квартал – через невизначеність навколо тарифної політики Дональда Трампа, яка дестабілізує світову торгівлю.

За словами фінансового директора Walmart Джона Девіда Рейні, американці почнуть відчувати підвищення цін наприкінці травня, а точно – в червні.

Аналітики вважають, що Walmart може тимчасово пом'якшити наслідки, чинячи тиск на постачальників та підвищуючи ефективність, але надовго цього не вистачить. «Ймовірно, ми побачимо деяке скорочення попиту через мита, але повного провалу не буде», – сказав головний економіст Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен.

Аналітик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман вважає, що Walmart має більші можливості для маневру, оскільки пропонує широкий асортимент товарів. Це дозволить розподілити зростання цін так, щоб воно було менш відчутним для споживачів. «Мені здається, Walmart впорається з митами краще, ніж майже будь-який інший рітейлер, і зможе зберегти стабільний прибуток», – зазначив Фельдман.

У четвер найбільший рітейлер США підтвердив річний прогноз на 2026 фінансовий рік. Компанія, як і раніше, очікує, що скоригований прибуток на акцію складе $2,50-2,60, а річний обсяг продажів зросте на 3-4%.

Джейкобсен зазначив, що рішення Walmart не надавати прогноз на другий квартал є логічним. Його радує, що компанія при цьому не відмовилася від повного річного прогнозу.

Раніше компанія YouGov оприлюднила результати свіжого опитування щодо ставлення американців до економічної політики Дональда Трампа. Згідно з даними, 75% респондентів вважають, що запроваджені президентом тарифи призведуть до зростання цін.

Нагадаємо, після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу. 

До слова, китайські компанії намагаються уникнути американських мит шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США.

Читайте також:

Теги: США тарифи Дональд Трамп супермаркет підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ультиматум Росії
Ультиматум Росії
28 квiтня, 20:07
Співрозмовники журналістів стверджують, що Рубіо «передавав погляди президента»
Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
18 квiтня, 19:56
Трамп нічого не говорив про призупинення військової допомоги
Трамп призупинить військову допомогу Україні? Роз'яснення ЦПД
19 квiтня, 05:06
Гаймзьот переконаний, що «великою мірою» рішення про припинення війни залежить від Вашингтону
Німецький дипломат назвав умову закінчення війни в цьому році
22 квiтня, 21:35
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
28 квiтня, 13:31
Трамп: Нам дуже потрібна Гренландія
Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію
5 травня, 11:17
Радники Трампа виконують накази тільки після другої вказівки
«Говорить багато нісенітниці»: радники виконують доручення Трампа не з першого разу
29 квiтня, 11:15
Гетманцев: Ми вже ведемо перемовини про вступ до ЄС, де 20 з 27 держав перейшли на євро
Гетманцев розповів, як митні війни Трампа відіб’ються на гривні
7 травня, 16:00
Угода про копалини матиме відкладений ефект для США
Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін
13 травня, 12:07

Економіка

Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
Україна заплатила $770 млн за зброю, яку не отримала: розслідування Financial Times
Україна заплатила $770 млн за зброю, яку не отримала: розслідування Financial Times
ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico
ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка
У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка
ЄС планує підняти тарифи на імпорт з України – FT
ЄС планує підняти тарифи на імпорт з України – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
39K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
37K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
22K
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
15K
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua