Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа

Покупці Walmart зіткнуться з підвищенням цін через запровадження тарифів Трампа

Найбільший рітейлер світу – компанія Walmart – попередила, що змушена буде підвищити ціни вже наприкінці травня через високі витрати через мито Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.



Акції компанії додали 0,5% на доринкових торгах. За останній рік їхня вартість зросла більш ніж на 60%.

Walmart став черговою компанією, яка утрималася від прогнозу прибутку на другий квартал – через невизначеність навколо тарифної політики Дональда Трампа, яка дестабілізує світову торгівлю.

За словами фінансового директора Walmart Джона Девіда Рейні, американці почнуть відчувати підвищення цін наприкінці травня, а точно – в червні.

Аналітики вважають, що Walmart може тимчасово пом'якшити наслідки, чинячи тиск на постачальників та підвищуючи ефективність, але надовго цього не вистачить. «Ймовірно, ми побачимо деяке скорочення попиту через мита, але повного провалу не буде», – сказав головний економіст Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен.

Аналітик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман вважає, що Walmart має більші можливості для маневру, оскільки пропонує широкий асортимент товарів. Це дозволить розподілити зростання цін так, щоб воно було менш відчутним для споживачів. «Мені здається, Walmart впорається з митами краще, ніж майже будь-який інший рітейлер, і зможе зберегти стабільний прибуток», – зазначив Фельдман.

У четвер найбільший рітейлер США підтвердив річний прогноз на 2026 фінансовий рік. Компанія, як і раніше, очікує, що скоригований прибуток на акцію складе $2,50-2,60, а річний обсяг продажів зросте на 3-4%.

Джейкобсен зазначив, що рішення Walmart не надавати прогноз на другий квартал є логічним. Його радує, що компанія при цьому не відмовилася від повного річного прогнозу.

Раніше компанія YouGov оприлюднила результати свіжого опитування щодо ставлення американців до економічної політики Дональда Трампа. Згідно з даними, 75% респондентів вважають, що запроваджені президентом тарифи призведуть до зростання цін.

Нагадаємо, після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу.

До слова, китайські компанії намагаються уникнути американських мит шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США.