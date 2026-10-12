Оренда в Ужгороді. Який вигляд має найдешевша квартира за 6 тис. (фото)

Квартира за 6 тис. грн розташована у будинку 1900 року

В Ужгороді, який б’є рекорди за цінами на оренду, здається квартира за 6 тис. грн. Однак ремонт та наявність зручностей у квартирі радше шокують, ніж відповідають заявленій ціні. «Главком» зробив огляд однієї з найдешевших квартир Ужгорода.

Так, власник квартири пропонує майбутнім орендарям однокімнатну квартиру «малої площі» близько 10 кв. м на першому поверсі. Водночас на фото власник демонструє одну кімнату, де розташовані ліжко та стіл зі стільцем.

Попри відсутність фото, господар стверджує, що за 6 тис. грн орендарі матимуть, крім ліжка, душову, туалет, кухню, електричну плитку, а також холодну та гарячу воду. До того ж майбутні мешканці зможуть користуватися Wi-Fi та матимуть індивідуальне електроопалення.

В Ужгороді здається квартира за 6 тис. грн з одним ліжком фото: lun.ua

Проте в оголошенні світлин кухні, туалету чи душової власник не показав. Зокрема, на фото можна побачити ліжко з постіллю, стіл та стілець, накриті простирадлами, а також бойлер та двері у квартиру. До слова, ліжко у кімнаті стоїть біля самих дверей, через які можна одразу потрапити на вулицю.

Ліжко в одній з найдешевших квартир Ужгорода стоїть біля самих дверей фото: lun.ua

«Здам в оренду однокімнатну квартиру малої площі біля 10 м. кв., є 1 спальне місце, душова, туалет, кухня, плитка електрична, холодна та гаряча вода, можлива прописка (реєстрація)», – йдеться в оголошенні. Господар також зазначив, що в квартирі можлива офіційна реєстрація. Заселятися до будинку можна із тваринами, а саме котом або собакою вагою до 10 кг.

За 6 тис. грн у квартирі в Ужгоррді можна отримати індивідуальне електроопалення, а також теплу та гарячу воду фото: lun.ua

Дане оголошення представлене на кількох майданчиках, зокрема на OLX. Квартира в Ужгороді за 6 тис. грн у будинку 1900 року будівництва зібрала вже понад 12 тис. переглядів.

Квартира за 6 тис. грн розташована у будинку 1900 року фото: скриншот lun.ua

«Главком» розповідав, скільки коштує оренда житла в Ужгороді станом на вересень, які квартири найчастіше пропонуються та як змінилися ціни за останній рік. Нині в Ужгороді попит на оренду житла наразі значно перевищує пропозицію. Зокрема, про це «Главкому» розповів голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Роман Перегинець.

Як розповідав «Главком», висока вартість оренди в Ужгороді спричинила дискусію про те, як зробити житло доступнішим. Тож у мережі українці активно висловлюють свої думки щодо податків на нерухомість, соціальної оренди та можливого впливу таких заходів на ціни.