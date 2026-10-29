Ціни на пальне 29 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Дизельне пальне за місяць подорожчало на 4,91-7 грн/л

Станом на 29 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 104,98 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі Окко автогаз подорожчав на 1,5 грн/л, а на АЗС Socar – на 1 грн/л.

У мережі «БРСМ-Нафта» автогаз зріс у ціні на 50 коп./л, а дизельне пальне – майже на 1 грн/л. На АЗС «Укрнафта» ціни на газ підвищилися на 1 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 29 жовтня 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 89,90 92,90 102,90 104,90 100,90 - 54,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 ↑ 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 58,90 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 58,50 ↑ 88,90 91,90 102,90 104,90 - 86,90 55,90 ↑ 87,90 95,60 105,40 108,40 101,90 86,50 56,90 87,99 - 101,90 ↑ - 52,99 ↑

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 59,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 52,99 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 29 вересня до 29 жовтня 2026 року найбільше подорожчав автогаз: його вартість підвищилася на 10,50-14,40 грн/л. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в Окко – з 45,50 до 59,90 грн/л, тобто на 14,40 грн/л. У WOG газ подорожчав на 13,40 грн/л, в «Укрнафті» та Socar – на 13 грн/л, у KLO – на 12 грн/л, в UPG – на 11 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 10,50 грн/л.

Дизельне пальне за місяць подорожчало на 4,91-7 грн/л. Найбільше ціни зросли в Окко та WOG – з 99,90 до 106,90 грн/л, тобто на 7 грн/л. У KLO дизель подорожчав на 6,60 грн/л – до 105,40 грн/л. В UPG, Socar та «Укрнафті» вартість зросла на 5 грн/л і становила відповідно 102,90, 108 та 102,90 грн/л. У «БРСМ-Нафті» дизель подорожчав на 4,91 грн/л – із 96,99 до 101,90 грн/л.

Бензин А-95 за цей період подорожчав у чотирьох із семи мереж. Найбільше зростання зафіксовано в KLO та «БРСМ-Нафті» – на 2 грн/л, до 87,90 та 87,99 грн/л відповідно. В UPG та Socar ціни підвищилися на 1 грн/л – до 89,90 та 95,90 грн/л. Водночас в Окко та WOG вартість А-95 залишилася на рівні 92,90 грн/л, а в «Укрнафті» – 88,90 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.