Ціни на пальне 31 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз додав до 14,40 грн/л, дизель – до 7 грн/л

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. За добу автогаз подорожчав на заправках Socar та «Укрнафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 104,99 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, ціни на більшість видів пального не змінилися. На АЗС SOCAR автогаз подорожчав на 40 копійок – із 59,50 до 59,90 грн/л. У мережах «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта» вартість газу зросла на 1 грн.

На UPG, OKKO та WOG ціни залишилися на рівні попереднього дня. Така ж ситуація в мережі KLO.

Ціни на пальне в Україні дані на 31 жовтня 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 89,90 92,90 102,90 104,90 100,90 - 56,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 59,90 ↑ 88,90 91,90 102,90 104,90 - 86,90 56,90 ↑ 87,90 95,60 105,40 108,40 101,90 86,50 57,90 87,99 - 101,99 ↑ - 54,99 ↑

Найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля також у цій мережі – 108 грн/л, преміального – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають на OKKO та WOG – по 59,90 грн/л. Найнижча ціна газу серед наведених мереж – у «БРСМ-Нафти»: 53,99 грн/л за останніми опублікованими даними.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 30 вересня до 31 жовтня 2026 року найбільше подорожчав автогаз. У різних мережах його вартість зросла на 11,50–14,40 грн/л.

Найбільше підвищення зафіксовано на OKKO, WOG та Socar – на 14,40 грн/л. В «Укрнафті» газ подорожчав на 14 грн/л, в UPG та KLO – на 13 грн/л. У «БРСМ-Нафті» зростання становить 11,50 грн/л за останніми опублікованими мережевими показниками.

Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 7 грн/л. Найбільше зростання відбулося в мережах OKKO та WOG – із 99,90 до 106,90 грн/л. У KLO дизель подорожчав на 6,60 грн/л – до 105,40 грн/л. На UPG, Socar та «Укрнафті» ціна зросла на 5 грн/л. У «БРСМ-Нафті» дизель подорожчав на 4,91 грн/л.

Бензин А-95 за місяць подорожчав у чотирьох мережах. У KLO та «БРСМ-Нафті» зростання становило 2 грн/л, в UPG та Socar – 1 грн/л. На OKKO, WOG та «Укрнафті» ціна залишилася незмінною.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.