Ціни на пальне 2 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 12,81–14,40 грн за літр, а преміальне дизельне пальне – на 6–7 грн за літр

Станом на 2 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. За добу дизельне пальне на деяких заправках подорожчало на 1 грн за літр, а автогаз – на 1 грн. Водночас в окремих мережах зафіксовано незначне здешевлення бензину та дизельного пального. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 105,79 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, в «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1 грн/л – до 103,90 грн/л та 105,90 грн/л відповідно. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася без змін.

У мережі KLO дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 50 коп./л – до 105,90 грн/л та 108,90 грн/л відповідно. Автогаз зріс у ціні на 1 грн/л – до 58,90 грн/л. Водночас бензин усіх представлених марок залишився на попередньому рівні.

Ціни на пальне в Україні дані на 2 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 89,90 92,90 102,90 105,90 100,90 - 57,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 - 59,90 88,90 91,90 103,90 ↑ 105,90 ↑ - 86,90 56,90 87,90 95,60 105,90 ↑ 108,90 ↑ 101,90 86,50 58,90 ↑ 87,81 ↓ - 101,95 ↓ - - - 55,30 ↑

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 18 коп./л – до 87,81 грн/л, а дизельне пальне – на 4 коп./л, до 101,95 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 31 коп./л – до 55,30 грн/л.

У мережах UPG, Окко, WOG та Socar ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Зокрема, в Окко та WOG автогаз коштує 59,90 грн/л, дизельне пальне – 106,90 грн/л, а ДП+ – 109,90 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 2 жовтня до 2 листопада 2026 року ціни на пальне зросли майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 12,81–14,40 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в Окко, WOG та Socar, де його вартість підвищилася до 59,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 4,96–7,10 грн/л, а преміальне – на 6–7 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В UPG, Окко, WOG та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у Socar ціна зросла на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 1,82 грн/л. Преміальний бензин А-95+ у деяких мережах подорожчав на 1–3 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.