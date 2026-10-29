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В Україні подорожчали огірки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні подорожчали огірки
Ціни на огірки в Україні зросли
фото: glavcom.ua

Ціни на тепличні огірки зросли через прохолодні погодні умови, які охопили більшість регіонів країни

В Україні зафіксовано стрімке зростання вартості тепличних огірків. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Головною причиною стали прохолодні погодні умови, які охопили більшість регіонів країни та призвели до скорочення пропозиції овоча на ринку. Також подорожчанню сприяють відсутність імпортної альтернативи та висока зацікавленість у покупках з боку оптовиків і торговельних мереж.

Обсяги збору огірків у вітчизняних теплицях за останній тиждень зменшилися орієнтовно вдвічі. Через нестачу товару фермери відпускають його переважно невеликими партіями. У результаті середня ціна за тиждень підскочила на 32% і наразі становить 55-80 грн/кг ($1,22-1,78/кг).

Експерти припускають, що поточний дефіцит може змусити імпортерів розпочати закупівлі продукції за кордоном уже наступного тижня. Поява дешевшого імпорту здатна зупинити подальше підвищення цін на українські огірки.

Попри нинішній стрибок вартості, тепличні огірки в Україні зараз коштують у середньому на 34% дешевше, ніж у той самий період торік.

Як відомо, на українському ринку третій тиждень поспіль фіксується зростання вартості помідорів. 

Згідно з даними аналітиків, наразі українські тепличні комбінати пропонують томати до продажу за ціною 55-80 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Нагадаємо, через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм.

Як повідомлялося, світова продовольча інфляція може прискоритися вже найближчими місяцями й залишатися високою до кінця 2027 року, оскільки збої в постачанні накопичуються.

Теги: підвищення цін продукти

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