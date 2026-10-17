В Україні зростають ціни на помідори

В Україні зростають ціни на тепличні помідори через похолодання та дефіцит

Ціни зростають через похолодання та дефіцит

Українські тепличні комбінати продовжують активно підвищувати ціни на помідори. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Висхідний ціновий тренд, що сформувався ще минулого тижня, зумовлений суттєвим скороченням пропозиції місцевої продукції на тлі стабільно високого попиту.

Наразі тепличні томати надходять у продаж за ціною 50-75 грн/кг ($1,68-1,92/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Поставки з місцевих комбінатів залишаються обмеженими та нестабільними: через осіннє похолодання дозрівання томатів у стаціонарних теплицях суттєво сповільнилося, а вибірка продукції з плівкових теплиць повністю припинилася.

Поки що продавцям не вдається повністю компенсувати дефіцит українських овочів за рахунок імпорту. Попри поточне подорожчання, тепличні комбінати України реалізують томати в середньому на 18% дешевше, ніж у середині жовтня 2025 року. Водночас учасники ринку зазначають, що зростання цін на внутрішньому ринку вже почало активізувати нові поставки томатів із-за кордону.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%.

За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу.

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.