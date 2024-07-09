Українці менш ніж за добу зібрали 250 млн грн для «Охматдиту»

Усі кошти будуть спрямовані на відбудову «Охматдиту»

Про початок збору коштів на відновлення дитячої лікарні було оголошено 8 липня о 17:40

За 22 години українці задонатили на збір від ініціативи United24 та monobank на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» понад 250 млн грн. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Про початок збору було оголошено о 17:40, а вже о 20:38 Гороховський заявив про збір необхідної суми. Зокрема, до ініціативи долучилися прості українці та представники бізнесу.

Як зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров, усі кошти будуть спрямовані на відбудову лікарні.

«Ще 100 млн грн виділено з резервного фонду держави. Дякуємо кожному, хто долучився до збору і допоміг! Кошти, яких буде не вистачати на відновлення, будуть виділені державою», – розповів він.

Нагадаємо, ініціатива United24 разом із monobank запустили збір на відновлення дитячої лікарні «Охматдит». За три години від старту збору українці задонатили понад 100 млн грн.

Також уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту». Кошти підуть на першочергові відновлювальні роботи.

Зокрема, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем».

Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.