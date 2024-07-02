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Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»
Експерт: Мінімальна вартість, на яку варто розраховувати при покупці невеликої зарядної станції – це 20-25 тис. грн
фото з відкритих джерел

«Найбільш потужна зарядна станція, яка може заживити всю квартиру, буде коштувати понад 106 тис. грн»

Аби мінімально «зарядити квартиру» потрібно мати зарядну станцію приблизно на 800 Вт потужності. Якщо ж необідно повністю заживити всі електроприлади – знадобиться станція вже на 2 кВт. Про різницю між портативними електростанціями та цінами на них «Главкому» розповів бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін.

За словами експерта, мінімальна вартість, на яку варто розраховувати при покупці невеликої зарядної станції – це 20-25 тис. грн.

«Така станція матиме приблизно пів кіловата ємності і приблизно 800 Вт потужності. Ємності вистачить для того, щоб заживити світло в квартирі, роутер, хоча б один-два ноутбуки плюс два-три телефони. Підключили-зарядили, працюєте. Коли зарядилися ноутбуки – відключили і працюєте до наступної зарядки», – пояснив спеціаліст.

Хоча такої станції вистачить для роботи роутера протягом трьох-чотирьох годин, але водночас не вистачить на роботу комп'ютера. Також зазначається, що при спробі увімкнути холодильник, станція просто не видасть необхідну потужність.

Сілін зауважує, що за необхідності підключення холодильника або чайника, одразу можна переходити на станції від 1-1,5 кВт ємності і відповідно від 1,5 кВт потужності. Найбільш оптимальною для квартири, на думку експерта, є станція на 2 кВт, адже вона може заживити як телефони, роутери, ноутбуки, так і холодильник, телевізор, чайник, мікрохвильовку на період від шести до восьми годин. Також він наголошує, що вмикати всі прибори потрібно по черзі, інакше станція не витримає одночасного навантаження.

«Більш потужна станція на 3,6 кВт додає ще час роботи до фактично 15-20 годин. По «двокіловатці» орієнтовно маємо розраховувати на суму в 60 тис. грн. Найбільш потужна буде коштувати приблизно 106 тис. грн. Плюс треба буде витратися на підключення та необхідне обладнання – від 6 тис. грн», – інформує бренд-менеджер.

Сергій Сілін також пояснив різницю між автоматичним та фізичним перемикачем. Після встановлення автоматичне обладнання буде працювати «самостійно», в той час як з фізичним – потрібно буде в ручному режимі переналаштовуватися або на мережу, або на станцію.

Нагадаємо, виконавчий директор «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк зробив заяву, що українцям потрібно придбати енергообладнання на $3-4 тис. Після скандалу у соцмережі він дав роз'яснення у соцмережі. 

Він пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії. За його словами, українці не готувалися до такого розвитку подій, а кошти витрачалися на різні потреби, окрім енергообладнання. 

До слова, Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. 

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Теги: електроенергія соцмережі поради Україна українці гроші

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