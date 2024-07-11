В Україні почала діяти заборона на продаж сигарет та е-сигарет з ароматизаторами

З 11 липня 2024 року остаточно набирає чинності більшість положень спеціального закону, який регулює вживання тютюнових виробів та е-сигарет

Відтепер всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями

З 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Крім того, будь-яка оболонка тютюнових виробів, включно з сигаретами, має містити розширені медичні застереження. Відповідні законодавчі обмеження запроваджені ще минулого року, а тепер вони набрали чинності. Фахівці Центру громадянського представництва «Життя» пояснили, яким чином заборона змінить споживання тютюнових виробів та сигарет.

Саме з 11 липня 2024 року остаточно набирає чинності більшість положень спеціального закону, який регулює вживання тютюнових виробів та е-сигарет. Відповідний закон №1978-XI набув чинності ще 11 липня 2023 року. Однак законодавці дали можливість використати не більше 12 місяців для реалізації залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних законодавчих обмежень.

Насамперед всі упаковки, в яких продаються сигарети, повинні мати комбіноване медичне попередження.

«З 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код – посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну», – зазначає громадська організація.

Відповідні графічні зображення сформовані в декілька груп наборів, кожна з яких включає 14 медичних попереджень. Набори будуть оновлюватися кожного року, змінюючи графічне зображення та відповідне інформування споживачів.

«Рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет з ароматизованими добавками», – йдеться

Крім того, експерти зазначають, що закон передбачає заборону використання деяких добавок, наприклад вітамінів до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків їх вживання. Тепер закон жорстко обумовлює вимоги до складу рідини, яка використовується в е-сигаретах, та вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Він передбачає заборону реклами, спонсорства, і продаж особам до 21 року електронних сигарет та їх альтернатив.

Як повідомлялося, в Україні почала діяти заборона на куріння в громадських місцях.

До слова, за прикладом кількох інших країн Польща незабаром стане країною, вільною від тютюну. З 2030 року буде введена абсолютна заборона на тютюнові вироби. Але в деяких країнах ЄС від тютюну плануть відмовитись ще раніше.