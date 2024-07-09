Прибутки українських банків: вражаючі результати за п'ять місяців

За п'ять місяців банки сплатили 16,5 млрд грн податку на прибуток, що в 1,6 рази більше, ніж торік





За перші п'ять місяців 2024 року українські банки продемонстрували вражаючі фінансові результати, попри збільшення податку на прибуток. 63 банки країни сукупно заробили майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Опендатабот.

Зростання прибутків спостерігалося в усіх категоріях банків. Державні банки заробили 41,4 млрд грн, іноземні – 16,23 млрд грн, а банки з приватним капіталом – 10,42 млрд грн.

Лідером за прибутком залишається державний Приват,анк, який заробив 23,96 млрд грн, хоча це на 6% менше, ніж торік. Серед іноземних банків лідирує Райффайзен банк з прибутком майже 4 млрд грн, що на 22% більше, ніж минулого року. Серед приватних банків найбільший прибуток отримав ПУМБ – 3,2 млрд грн, що на 7% більше, ніж у попередньому році.

Прибуток банків opendatabot.ua

Найбільший приріст прибутку показав МТБ банк, який збільшив його у 13,6 разів до 436,77 млн грн. Також значно збільшив прибуток Креді Агріколь банк – у 5 разів до 3,12 млрд грн.

Загалом лише 7 з 63 банків отримали збитки за цей період. Водночас десятка найбільш прибуткових банків забезпечила 85% загального прибутку сектору, підкреслюючи концентрацію ринку.

Дохід банків opendatabot.ua

Збільшення прибутків банків відбулося попри зростання податку на прибуток у 1,6 рази, до 16,5 млрд грн. Це свідчить про високу стійкість та адаптивність банківського сектору до змін у податковому законодавстві.

Як повідомлялося, близько 10-ї ранку 8 липня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня.