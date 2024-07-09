Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Титулований український велосипедист зі Львівщини. Згадаймо Андрія Куценка

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Титулований український велосипедист зі Львівщини. Згадаймо Андрія Куценка
З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, повернувся з Італії де проживав з сім’єю та добровольцем вступив до лав ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Більше двох років воїн захищав рідну землю на різних напрямках фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Куценка. 

3 липня на війні з російськими окупантами загинув 35-річний Жовківчанин Андрій Куценко – майстер спорту України міжнародного класу, переможець та призер міжнародних змагань, учасник чемпіонатів Європи та світу, багаторазовий чемпіон України. Про це повідомляють в управлінні молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. 

Після закінчення Жовківської ЗОШ №1 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури.

Упродовж десяти років (2006-2016) Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку. 

Упродовж десяти років (2006-2016) Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку
Упродовж десяти років (2006-2016) Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку
фото: Львівська обласна військова адміністрація

Пізніше проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.

З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, повернувся з Італії де проживав з сім’єю та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Більше двох років захищав рідну землю на різних напрямках фронту.

Більше двох років Андрій Куценко захищав рідну землю на різних напрямках фронту
Більше двох років Андрій Куценко захищав рідну землю на різних напрямках фронту
фото: Львівська обласна військова адміністрація

Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних Сил України. 

З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, повернувся з Італії де проживав з сім’єю та добровольцем вступив до лав ЗСУ
З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, повернувся з Італії де проживав з сім’єю та добровольцем вступив до лав ЗСУ
фото з відеритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій
Повітряна тривога у Києві: скільки людей укривалося в метро у ніч на 12 червня
12 червня, 15:27
Ворог відступив у Серебрянському лісництві на Луганщині
Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState
15 червня, 11:52
Іранські БпЛА є найбільшим викликом для ЦАХАЛу на полі бою
Україна пропонувала Ізраїлю допомогу в протидії іранським «шахедам»
22 червня, 21:48
Втеча з навчального центру «Десна» шести ув’язнених, які долучились до лав Збройних сил України – це фейк
Сухопутні війська спростували фейк про втечу мобілізованих із навчального центру «Десна»
25 червня, 14:53
Шольц вирішив підтримати українських біженців
Шольц вимагає від ЄС більшої підтримки українських біженців – Politico
28 червня, 18:12
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня
Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки
29 червня, 19:37
Кремль прагне уникнути другої хвилі мобілізації
Британська розвідка пояснила, чому РФ відправляє на війну мігрантів
2 липня, 13:51
Українцям рекомендують ретельніше ставитись до правил проживання у Чехії
Чехія взялась за перевірку українських біженців: хто може втратити пільги
4 липня, 10:38
Латвійські військові вирішили підтримати своїх українських колег
Латвійські військові писатимуть слово «Росія» з маленької літери
4 липня, 14:15

Суспільство

Титулований український велосипедист зі Львівщини. Згадаймо Андрія Куценка
Титулований український велосипедист зі Львівщини. Згадаймо Андрія Куценка
Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня
Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня
9 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
9 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
Українці за три години зібрали 100 млн грн на відновлення «Охматдиту»
Українці за три години зібрали 100 млн грн на відновлення «Охматдиту»
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
22K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву
15K
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua