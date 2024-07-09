Титулований український велосипедист зі Львівщини. Згадаймо Андрія Куценка

З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, повернувся з Італії де проживав з сім’єю та добровольцем вступив до лав ЗСУ

Більше двох років воїн захищав рідну землю на різних напрямках фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Куценка.

3 липня на війні з російськими окупантами загинув 35-річний Жовківчанин Андрій Куценко – майстер спорту України міжнародного класу, переможець та призер міжнародних змагань, учасник чемпіонатів Європи та світу, багаторазовий чемпіон України. Про це повідомляють в управлінні молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації.

Після закінчення Жовківської ЗОШ №1 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури.

Упродовж десяти років (2006-2016) Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.

Упродовж десяти років (2006-2016) Андрій Куценко представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку фото: Львівська обласна військова адміністрація

Пізніше проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.

З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, повернувся з Італії де проживав з сім’єю та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Більше двох років захищав рідну землю на різних напрямках фронту.

Більше двох років Андрій Куценко захищав рідну землю на різних напрямках фронту фото: Львівська обласна військова адміністрація

Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних Сил України.

З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, повернувся з Італії де проживав з сім’єю та добровольцем вступив до лав ЗСУ фото з відеритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.