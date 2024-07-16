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Найстабільніші валюти світу: у чому краще зберігати заощадження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найстабільніші валюти світу: у чому краще зберігати заощадження
До десятки стабільних валют світу увійшли кувейтський і бахрейнський динар
фото із відкритих джерел

На перших місцях у рейтингу найсильніших валют світу немає ні євро, ні американського долара

Валюти різних країн відіграють вирішальну роль у світовій економіці, символізуючи силу та стабільність своїх країн. Вони слугують не лише інструментами міжнародної торгівлі та фінансів, а й індикаторами економічного добробуту та управління нацією. Про це пише Vanguard.

«Організація Об’єднаних Націй визнає законним платіжним засобом 180 валют у всьому світі, хоча популярність і використання валюти не обов’язково відображають її економічну цінність або силу, яка визначається її купівельною спроможністю в операціях з товарами, послугами чи іншими валютами», – пише видання. 

Також видання наводить Топ-10 найсильніших валют світу у 2024 році:

Кувейтський динар (KWD)

Кувейтський динар вважається найсильнішою валютою світу: 1 динар дорівнює $3,26 або, навпаки, $1 дорівнює 0,31 кувейтського динара.

Запроваджений у 1961 році кувейтський динар, зміцнений значними запасами нафти в країні, які він отримує завдяки своєму стратегічному розташуванню в Перській затоці між Саудівською Аравією та Іраком, значно сприяє її економічній силі.

Бахрейнський динар (BHD)

Бахрейнський динар є ще однією відомою валютою в усьому світі, яка підтримується диверсифікованою економікою Бахрейну, яка включає нафту і газ, а також фінансовий і туристичний сектори, що сприяє його міцності.

Бахрейнський динар, введений у 1965 році, займає сильні позиції: 1 динар дорівнює $2,65  або 0,38 бахрейнського динара за долар.

Oманський ріал (OMR)

Оманський ріал (OMR) є ще однією з найсильніших світових валют. Економіка Оману, розташованого на південно-східному узбережжі Аравійського півострова, значною мірою залежить від запасів нафти.

Оманський ріал був введений у 1970-х роках, коли 1 ріал дорівнював $2,60, або $1 дорівнював 0,38 оманського ріала.

Йорданський динар (JOD)

Йорданський динар є четвертою найсильнішою валютою в світі, де 1 динар оцінюється в $1,41 або $1 дорівнює 0,71 йорданського динара. З моменту свого впровадження в 1950 році йорданський динар зберіг високу вартість, що підкріплювалося ретельною фіскальною політикою Йорданії та різноманітною економікою, яка охоплює туристичний, банківський і фармацевтичний сектори.

Британський фунт (GBP)

Британський фунт є п’ятою найсильнішою валютою в світі: 1 фунт коштує $1,22, або долар дорівнює 0,82 британських фунтів. За даними Світового банку, Британія може похвалитися шостою найбільшою економікою світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП). 

Долар Кайманових островів (KYD)

Долар Кайманових островів (KYD) є шостою за ціною валютою у світі. Він використовується на Кайманових островах, які є британською територією в Карибському басейні, відомою як популярна податкова гавань для багатих людей і великих компаній.

Кайманові острови залежать від таких секторів, як туризм і нерухомість, за 1 долар Кайманів можна купити $1,20 (або 1 долар дорівнює 0,83 долара Кайманових островів).

Гібралтарський фунт (GIP)

Гібралтарський фунт займає сьому позицію серед найсильніших світових валют, 1 фунт коштує $1,22, або 1 долар дорівнює 0,82 гібралтарського фунта. Гібралтар займає кріхітну площу на південному краю Іспанії і є офіційною британською територією. Гібралтарський фунт був введений у 1920-х роках і прив’язаний до британського фунта, тобто один GIP дорівнює одному GBP.

Швейцарський франк (CHF)

Швейцарський франк займає 8 місце серед найсильніших валют світу і є офіційною валютою Швейцарії. Його вартість різко зросла щодо євро та долара США через європейську боргову кризу та зміни монетарної політики США.

Швейцарський франк, введений у 1850 році, був ненадовго прив’язаний до євро перед переходом до вільно плаваючого обмінного курсу. Зараз 1 франк оцінюється в $1,08 (1 долар дорівнює 0,92 швейцарського франка).

Євро (EUR)

Євро займає дев'яту позицію серед найсильніших світових валют: 1 євро коштує $1,08, або долар США еквівалентний 0,93 євро. Євро є офіційною валютою в 20 з 27 країн, що входять до Європейського Союзу. Валюта, введена разом із монетами та банкнотами в 2002 році, працює за вільно плаваючим обмінним курсом.

Долар США (USD)

Долар США використовується в США та багатьох інших країнах. Це основна валюта, яку зберігають центральні та комерційні банки в усьому світі. Оскільки долар США дуже широко використовується, він бере участь приблизно в 88,3% щоденних торгів на валютному ринку.

Долар США займає кілька провідних позицій, наприклад, є валютою найбагатшої країни світу, але він займає лише 10 місце серед найсильніших валют світу.

До слова, згідно з опитуванням, проведеним Всесвітньою радою із золота, центральні банки країн із розвиненою економікою планують купувати більше золота, щоб хеджувати (страхування від ризиків – «Главком») ризики, включаючи високу інфляцію та економічні потрясіння. Окрім цього, очікування банків зводяться до падіння частки долара у світових розрахунках уже протягом найближчих 5 років.

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Теги: економіка банк обмін валюта

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