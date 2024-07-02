Бої на Торецькому напрямку. Плани ворога та стратегія ЗСУ

Противник нарощує зусилля на декількох фронтах одночасно

Огляд. Сьогодні знову про Торецький і зовсім небагато про Покровський напрямок.

Протягом минулої доби противник продовжував нарощувати зусилля на зазначених напрямках з метою прориву тактичної зони оборони Збройних Сил України, активно застосовуючи артилерію та бойову авіацію. З цією метою у смузі дії свого угрупування військ (УВ) «Центр» на Торецькому напрямку він ввів у бій додаткові сили та засоби, зокрема:

Новоселівка – Юр'ївка (до батальйону), в загальному напрямку Нью-Йорк;

Південне – Північне (до двох штурмових рот), у загальному напрямку на перехрестя вулиць Нової та Юності селища Північне;

противник також вів окремі атакуючі/штурмові дії силами своїх передових підрозділів (до 4 штурмових груп), у тому числі у напрямку Майорськ – Північне та Шуми – Північне.

Очевидно, що ударне тактичне угруповання противника, що діє на Торецькому напрямку, має своїм найближчим завданням – просунутися у район селища Нью-Йорк, а також вийти на лінію Залізне-Північне. Що стосується складу сил і засобів противника, що діють на даному напрямку, то я поки що не можу сказати нічого конкретного через брак відповідної інформації.

Однак зазначу, очевидно, що його командування розпочало очікуване «зміщення зусиль» на Торецькому напрямку зі східного «фронтального» сектора на південний «обхідний», розташований ближче до осьового напрямку смуги дій його 132-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) зі складу 1-го армійського корпусу (АК), по обидва боки дороги Костянтинівка-Ясинувата. Я про це писав, тиждень тому.

Не треба сумніватися, якщо атаки 132-ї мотострілецької бригади противника в напрямку села Калинове будуть успішними (тобто він зможе взяти під контроль це село і вийти на дорогу на південь від Старої Миколаївки), ворог посилить тиск на селище Нью-Йорк, як з півдня, так і зі сходу. У першу чергу, у напрямку Юр'ївки і Олександрополя.

Також ймовірно, що для цього будуть використані основні сили новоствореної 27-ї мотострілецької дивізії (мсд), хто забув – це колишня 21-ша окрема мотострілецька бригада (омсбр) 2-ї загальновійськової армії противника. 506-й та 589-й мотострілецькі полки (мсп) цієї дивізії, ймовірно, вже розгортаються праворуч від 132-ї мотострілецької бригади та в районі населеного пункту Майорськ.

А тепер давайте трохи абстрагуємось і подумаємо – чому ворог вирішив, не чекаючи створення «попередніх» умов на північ від Торецька (на Краматорському напрямку), щоб провести відповідні «охоплюючі» дії проти цього району оборони ЗСУ, все ж таки вирішив самостійно «різко активізуватися» безпосередньо «у напрямку» самого міста зі сходу та півдня? Адже очевидно, що це, скажімо так, не найкраще рішення. Ведення будь-яких лобових наступальних дій на підготовлену систему оборони противника (а ЗСУ, вочевидь, має таку систему на Торецькому напрямку), як то кажуть «у лоб», явно «менш ефективно» з точки зору теорії та практики військового мистецтва, ніж дії з «охоплення та оточення».

Частково про основні причини такого рішення ворожого командування я писав у двох попередніх постах. Головна з них – ворог запізнюється із власним графіком. Якщо припустити, що Торецьк є головною метою літньо-осінньої кампанії противника (а це дуже і дуже ймовірно), то це подальше «пробуксовування» на Краматорському напрямку (а там, зараз, ворог явно не впорався зі штурмом міста Часів Яр «з ходу» і тим більше з витісненням наших передових підрозділів за канал «Сіверський Донець-Донбас» з лінії Клещіївка-Андріївка, що, власне, є мінімальними передумовами для початку підготовки до «охоплючої» операції проти Торецького району оборони ЗСУ з півночі) й стало основним підштовхуючим фактором для командування угрупування військ «Центр» самостійно розпочати активні наступальні дії на Торецькому напрямку, не чекаючи якихось чітких результатів від своїх «колег» з УВ «Південь».

Очевидно також, що саме на командування УВ противника «Центр», так би мовити, «покладено» відповідальність його «вищим командуванням» за планування, організацію та проведення гіпотетичної «Торецької наступальної операції» у встановлені терміни. Це, своєю чергою, також могло б неабияк стимулювати командування УВ «Центр» розпочати «Торецький фестиваль» швидко та рішуче, так би мовити, «не чекаючи перитоніту».

Тепер щодо можливого подальшого перебігу подій на Торецькому напрямку. На сьогодні двома основними факторами, які однозначно вплинуть на розвиток подій на Торецькому напрямку, на мій вельми осудний погляд, є фактори, які безпосередньо пов'язані з Покровським напрямком:

Наявність «чітко визначеного» завдання для військ (сил) УВ «Центр» – витіснити українські війська за (західніше) річок Вовча, Казенний Торець та Бичок, а також, відповідно, прорватися до дороги Покровськ-Костянтинівка (дуже важлива оперативна рокада ЗСУ, яка безпосередньо пов'язана з обороною міста Торецьк).

Необхідність надати допомогу своїм лівим флангом (90 танкова дивізія/тд, з підрозділами підсилення) військам (силам) УВ «Південь», що діють на Селідовському та Курахівському напрямках.

Чому це важливо?

Тому що на даний момент УВ «Центр» ще дуже далеке від виконання (завершення реалізації) цих завдань. Іншими словами, воно просто не може різко і у значних масштабах нарощувати свої зусилля на Торецькому напрямку, у рамках тих сил і засобів, які воно має:

Воздвиженка і Новоселівка Перша – ще не взяті.

Прогрес також, захопити поки не вдалося (навіть Євгенівка і Восход ще не повністю захоплені).

Крім того, 90-та танкова дивізія продовжує валандатися з Яснобродівкою.

Та й загалом, темпи наступу ворога на цих напрямках також зовсім не збільшуються, а навпаки. Тому будь-якому розсудливому фахівцеві стає зрозумілим, що угруповання військ противника «Центр», хоча і є, на сьогодні, своєрідним монструозним елементом всієї стратегічної «Об'єднаного угруповання ВС РФ на південно-західному твд», яка має у своєму складі відразу дві загальновійськові армії (ЗВА) – 2-у і 41-у ЗВА, окрему танкову дивізію (90-а тд) і «придаток» у вигляді значної частини 1-го армійського корпусу (АК) зі складу 8-ї ЗВА, однак воно навряд чи нагадує такого собі багаторукого Шиву, здатного зразу і всюди успішно наступати в оперативному масштабі.

Так, цілком імовірно, що «уповільнення» на Покровському напрямку УВ «Центр» пов'язане саме з тим, що йому довелося «переключитися» безпосередньо на Торецький напрямок (і, відповідно, перегрупувати на нього частину своїх сил і засобів, які раніше діяли на Покровському). Але, як на мене, таке бажання ворога «наступати тут, й там встигнути просунутися», може зіграти з ним досить злий жарт – адже можна, не наступити тут, а там – не встигнути.

З однієї банальної причини – командування УВ противника «Центр», попри будь-які здорові та тверезі думки, не роблячи спроб сконцентруватися на якомусь одному завданні, продовжує «мати бажання» атакувати одночасно і тут, і там. По суті, добровільно обмежуючи себе у силах і засобах на обраних напрямках (тому що їх набір початково був обмежений). Хоча, звичайно, це може бути і з іншої причини.

Командування УВ «Центр» заздалегідь знає, що отримає додаткове посилення. Більш того, у світлі явно невдалих «санітарних устремлінь» противника на Харківському операційному напрямку, цілком можливо, що це підкріплення йому вже обіцяно. Що ж, подивимося. Багато що, у цьому плані, стане зрозуміло протягом поточного тижня, з подій на Покровському напрямку.