В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру

В середньому заробітні плати зросли у всіх галузях економіки на 22,5%

Одні з найвищих зарплат отримують працівники телекомунікаційних та інформаційних підприємств

В Україні середня заробітна плата по всіх галузях економіки зросла на 22,5%. Наразі середня зарплата становить 18 903 грн, йдеться у даних Державної служби статистики.

Найбільші рівні зарплат у виробничій сфері демонструють такі галузі, як промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту, галузь водного транспорту та авіації. В цих напрямках економічної діяльності рівень оплати праці становить не менше 20 тис. грн.

Одні з найвищих середніх заробітних плат у телекомунікаційних та інформаційних підприємствах – 49473 грн (на 35,6% більше, ніж рік тому), а у фінансовій і страховій діяльності – 39116 грн (+18,2%). Низька оплата праці в будівництві, поштовій і кур'єрській діяльності – 14,5 (+44%) та 13,7 тис. грн (+30,7%) відповідно. Найменша зарплата в невиробничій сфері зафіксована у співробітників музеїв, бібліотек та інших закладів культури – в середньому 11 тис. (+15,1%).

В невиробничому сегменті економіки найвища середня оплата праці спостерігається у галузі професійної, наукової та технічної діяльності – 26,3 тис. грн (26,2%). Трохи нижча зарплата в середньому у представників такої галузі, як державне управління, оборона і соціальне страхування – 23376 грн (+22,5%).

Нагадаємо, українські суб'єкти господарювання підвищують зарплати з метою утримання та залучення нового персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. За даними Міністерства економіки України, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 грн (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 грн (14 715 грн в січні минулого року).