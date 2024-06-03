Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру
В середньому заробітні плати зросли у всіх галузях економіки на 22,5%
фото: glavcom.ua

Одні з найвищих зарплат отримують працівники телекомунікаційних та інформаційних підприємств

В Україні середня заробітна плата по всіх галузях економіки зросла на 22,5%. Наразі середня зарплата становить 18 903 грн, йдеться у даних Державної служби статистики.

Найбільші рівні зарплат у виробничій сфері демонструють такі галузі, як промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту, галузь водного транспорту та авіації. В цих напрямках економічної діяльності рівень оплати праці становить не менше 20 тис. грн.

Одні з найвищих середніх заробітних плат у телекомунікаційних та інформаційних підприємствах – 49473 грн (на 35,6% більше, ніж рік тому), а у фінансовій і страховій діяльності – 39116 грн (+18,2%). Низька оплата праці в будівництві, поштовій і кур'єрській діяльності – 14,5 (+44%) та 13,7 тис. грн (+30,7%) відповідно. Найменша зарплата в невиробничій сфері зафіксована у співробітників музеїв, бібліотек та інших закладів культури – в середньому 11 тис. (+15,1%).

В невиробничому сегменті економіки найвища середня оплата праці спостерігається у галузі професійної, наукової та технічної діяльності – 26,3 тис. грн (26,2%). Трохи нижча зарплата в середньому у представників такої галузі, як державне управління, оборона і соціальне страхування – 23376 грн (+22,5%).

Нагадаємо, українські суб'єкти господарювання підвищують зарплати з метою утримання та залучення нового персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. За даними Міністерства економіки України, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 грн (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 грн (14 715 грн в січні минулого року).

Читайте також: Як зростатимуть зарплати українців: Нацбанк дав прогноз на три роки
Теги: ремонт торгівля страхування промисловість Держстат зарплата

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Для США все це може закінчитися якщо не кризою, то суттєвим перенапругою зовнішнього контуру»
Торгова війна США проти Китаю розпочалася
12 травня, 19:31
Китай щодня демонструє чимдалі акуратніше ставлення до антиросійських санкцій від США
Чи може Китай стати великою економічною загрозою для світової економіки?
28 травня, 12:40
Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України
Один із найбільших російських НПЗ відновив роботу після українських атак
6 травня, 19:48
Канадські роботодавці почали більше платити працівникам
У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика
16 травня, 11:19
Бізнес вимагає розробити чіткий план того, в яких регіонах та яка саме генерація (за типом виробництва електроенергії та в якому обсязі) має бути побудована
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи лише через два місяці
Стало відомо, коли «Укренерго» відновить графіки відключень
30 травня, 11:13
Наразі принтер використовується для обслуговування старих автомобілів
Британська армія почала друкувати запчастини до техніки на 3D-принтері
14 травня, 07:04
Найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ «Тайкун Ап» — 532 компанії
Підприємці-рекордсмени: аналітики визначили, хто в Україні створив найбільше компаній
22 травня, 11:50
Канада посилює санкційний тиск на росіян
Канада запровадила чергові санкції щодо осіб та компаній з Росії
22 травня, 10:14

Особисті фінанси

В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру
В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати
Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати
Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня
Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня
Зміна тарифів на світло: Міненерго зробило уточнення щодо пільг
Зміна тарифів на світло: Міненерго зробило уточнення щодо пільг
Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель
Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
63K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
59K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
18K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
18K
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
8698
П’яний священник Московської церкви в Ужгороді влетів на авто у будинок

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua