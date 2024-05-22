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Підприємці-рекордсмени: аналітики визначили, хто в Україні створив найбільше компаній

Катерина Іванова
glavcom.ua
Підприємці-рекордсмени: аналітики визначили, хто в Україні створив найбільше компаній
Найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ «Тайкун Ап» — 532 компанії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рекордсмен посеред серійних підприємців України відкриває 3-4 нових компанії на день у 2024 році

Понад 4 тис. компаній заснували 14 українців за останні чотири роки за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), а кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній. Про це йдеться у звіті Опендатабот.

Варто зазначити, що на одну компанію може припадати більше одного масового засновника, а з часом компанії можуть змінювати засновників.

Рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович – 1 399 бізнесів від початку 2020 року, а від початку року він відкриває приблизно 3-4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців.

На другому місці Секо Сергій Олександрович – за даними ЄДР, він є засновником 810 компаній. Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович: 436 компаній за останні 4 роки. 

Майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві – 1 766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Запитаними серед серійних підприємців також є Львівщина (8,4%), Київщина (7,6%), Одещина (5.8%) та Дніпропетровщина (4,3%).

Підприємці-рекордсмени: аналітики визначили, хто в Україні створив найбільше компаній фото 1

30,7% компаній, створеними масовими засновниками, відкриваються у сфері оптової торгівлі. Ще 6% – у сфері наземного та трубопровідного транспорту і 5,5% у сфері охоронної служби.  

Підприємці-рекордсмени: аналітики визначили, хто в Україні створив найбільше компаній фото 2

Серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. Так, наприклад, 7 компаній створили ще 2019 бізнесів за той самий період. Лідером серед юридичних масових засновників є ТОВ «Тайкун Ап» – 532 компанії.

ТОВ «Альтон Обджект» стало ще одним масовим засновником серед юридичних осіб – 332 компанії. На третій сходинці – ТОВ «Бізнес Інновація»: 305 компаній. 

77% таких компаній відкриваються у Києві та на Київщині.  

Підприємці-рекордсмени: аналітики визначили, хто в Україні створив найбільше компаній фото 3

Серед таких компаній найпопулярнішими сферами є також оптова торгівля (46,5%) та будівництво (7,5%). 

Підприємці-рекордсмени: аналітики визначили, хто в Україні створив найбільше компаній фото 4

Адвокат Денис Попов зазначає, що велика кількість зареєстрованих бізнесів на одній людині або компанії може бути тривожною ознакою – варто перевірити репутацію та інформацію про таку компанію перед взаємодією: «Будь-який громадянин або компанія за законом може реєструвати необмежену кількість бізнесів. Водночас це дає змогу недобросовісному бізнесу реєструвати компанії на підставних осіб, які у подальшому не будуть нести відповідальність за зобовʼязання компанії».

Спеціаліст додав, що найчастіше така тенденція зустрічається в бізнесах, що заздалегідь готуються до банкрутства або в компаніях-одноденках, які не мають на меті реально вести бізнес.

До слова, понад 43 тисячі ФОПів в Україні у 2024 році створили жінки за даними Єдиного державного реєстру. Це більш ніж половина від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал цього року. Найчастіше жінки відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних та інформаційних послуг. Чоловіки ж частіше обирають комп'ютерне програмування та оптову торгівлю.

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Теги: Львівщина торгівля бізнес будівництво Одещина Київщина Дніпропетровщина Денис Попов Віталій Павлов

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