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У яких галузях найвищі зарплати в Україні – дані Мінекономіки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У яких галузях найвищі зарплати в Україні – дані Мінекономіки
Найвища зарплата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 829 грн до 37 946 грн на місяць
фото: glavcom.ua

Якщо на початку минулого року середня зарплата за резюме складала 16 464 грн, то наразі вона становить 19 873 грн

Українські суб'єкти господарювання підвищують зарплати з метою утримання та залучення нового персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. Про це свідчить огляд Міністерства економіки України.

За даними міністерства, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 грн (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 грн (14 715 грн в січні минулого року).

У яких галузях найвищі зарплати в Україні – дані Мінекономіки фото 1

Хто отримує найвищу зарплату

Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 829 грн до 37 946 грн на місяць. Друге місце посідає «Фінансова та страхова діяльність» – в цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 27 986 грн до 34 393 грн. Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 20 497 грн до 23 413 грн.

У кого найнижча зарплата

Найменше платять працівникам у категорії «Тимчасове розміщування» – зростання з 9 367 грн до 12 300 грн. У сфері «Освіта» зарплата зросла з 11 999 грн до 12 439 грн. В категорії «Будівництво» середньомісячна зарплата зросла з 9 781 грн до 12 634 грн.

Нагадаємо, більшість українських біженців у Польщі заробляють не більше 5 тис. злотих (близько 48,3 тис. грн) на місяць. Вони намагаються заощаджувати, живуть скромно та користуються пільгами, йдеться у результатах дослідження.

До слова, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП країни зростає. До ринку праці українські біженці стали долучатися швидко – у листопаді 2022 року рівень працевлаштування сягнув 65%, а у липні-серпні 2023 року – 80%.

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Теги: зарплата Мінекономіки українці

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