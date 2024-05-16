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У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика
Канадські роботодавці почали більше платити працівникам
фото із відкритих джерел

Зараз канадці отримують 4,7% більше, ніж у квітні 2023 року

Канада зафіксувала зміну середньої зарплатні праціників. Так, згідно з новим звітом StatCan, зростання середньої погодинної заробітної плати постійних працівників у Канаді сповільнилося в річному обчисленні. Середня погодинна зарплата становила 34,95 канадських долара (приблизно 987 грн), що на 4,7% більше, ніж у квітні 2023 року. У березні річний темпи зростання становив 5,1%. Темпи зростання заробітної плати, які національний Банк Канади уважно відстежує через їхній вплив на інфляцію, показали найнижчі показники з червня, коли вони впали до 3,9%.

Уповільнення темпів зростання заробітної плати посилює ознаки того, що економіка рухається відповідно до прогнозів Банку Канади. Банк розглядає широкий спектр показників у пошуках доказів того, що інфляція рухається до цільового рівня 2%, і минулого місяця заявив, що зниження ставки у червні можливе, якщо недавня тенденція зниження цін збережеться.

До слова, конкуренція змусить роботодавців підвищувати зарплати – реальні доходи українців перевищать довоєнний рівень у 2025 році. Про це повідомляє йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2024 року. Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі. Зокрема, це відбудеться завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями, зазначили в НБУ.

Раніше стало відомо, що у нижній палаті парламенту Канади зареєстрували законопроєкт, який має спростити процес надання Україні військової допомоги та підтримати українську оборонну промисловість. Законопроєкт вніс депутат від опозиційної Консервативної партії Гарнет Дженуіс, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, законопроєкт вимагає від уряду негайно передати Україні надлишкове військове спорядження Збройних сил Канади та скасувати або спростити експортний контроль щодо військового обладнанням, яке прямує до України. Окрім цього законопроєкт закликає канадські державні кредитні установи надавати пріоритет оборонним промисловим проєктам в Україні.

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Теги: законопроєкт Національний банк економіка Канада депутат зарплата промисловість статистика зниження цін інфляція

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