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Британська армія почала друкувати запчастини до техніки на 3D-принтері

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Британська армія почала друкувати запчастини до техніки на 3D-принтері
Наразі принтер використовується для обслуговування старих автомобілів
фото: Міноборони Великої Британії

За допомогою такого 3D-принтера можна виготовити металеві деталі у кузові вантажівки менш ніж за годину

Армія Великої Британії вперше у світі почала застосовувати у польових умовах 3D-принтер для оперативного виготовлення запчастин для автомобільної техніки. Про це повідомило Міноборони Британії.

Зазначається, що британські військові використали 3D-принтер для виготовлення запасних частин для транспортних засобів, а також для друку «життєво важливих модифікацій бойової техніки» під час найбільшого розгортання сил і засобів НАТО в Європі за останнє десятиліття – навчань Steadfast Defender. 

«Використання армією в польових умовах як металевих, так і пластикових мобільних принтерів, які можна легко перевозити з одного місця в інше, – це перший випадок у світі, коли ця технологія була використана військовими за безпосередньої підтримки великомасштабних навчань НАТО», – йдеться у повідомленні.

Серед переваг як металевих, так і пластикових мобільних принтерів – легке транспортування. За даними британського Міноборони, за допомогою такого 3D-принтера можна виготовити металеві деталі у кузові вантажівки менш ніж за годину. Це дозволяє заощадити транспортні витрати та час, оскільки деталі не потрібно надсилати на ремонт.

Технологія металографічного друку полягає у використанні комп'ютерного проєктування для цифрового виробництва компонентів. Дрібний металевий порошок, такий як мідь, алюміній або сталь, подається через спеціальну насадку зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, а механічний маніпулятор формує деталь, створюючи об'єкт шар за шаром. Після виготовлення деталь піддається термообробці, фрезеруванню та чистовій обробці.

Наразі принтер використовується для обслуговування старих автомобілів, таких як Land Rover, шляхом друку важкодоступних запчастин. У планах на майбутнє – створення каталогів компонентів для нових транспортних засобів, щоб запчастини можна було друкувати швидко за потребою в польових умовах.

Нагадаємо, першим надрукованим на 3D-принтері електромобілем, який зареєстрували в Україні, став Urbee 2S.  Невідомий покупець привіз та зареєстрував в Україні свій Urbee 2S, як квадроцикл 2018 року випуску. Хоча його історія ще на п‘ять років старіша.

Як повідомлялося, українські зброярі займаються друком протипіхотних бомб для Збройних Сил України на 3D-принтері. 

До слова, Україна отримала від США 3D принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою.

Читайте також: В Ірпені з'явиться будинок, надрукований на 3D-принтері
Теги: армія вантажівки військові Велика Британія ремонт виготовлення

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