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Один із найбільших російських НПЗ відновив роботу після українських атак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Один із найбільших російських НПЗ відновив роботу після українських атак
Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України
фото з відкритих джерел

Нафтопереробний завод у Туапсе входить у десятку найбільших в країні

Нафтопереробний завод «Роснафти» в Туапсе відновив роботу після атак дронів у ніч на 25 січня. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

У кінці квітня нафтопереробний завод у Туапсе нібито закінчив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12, яка має потужність у 250 тис. барелів на добу.

Станом на початок травня обсяги переробки нафти в Туапсе були на рівні 20 тисяч метричних тонн.

Нафтопереробний завод у Туапсе – єдиний на чорноморському узбережжі РФ, що входить у десятку найбільших в країні.

Нагадаємо, 25 січня у російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Згодом стало відомо, що нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт.

До слова, що кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області. Як писала агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить – зменшує ресурси, які РФ може витрачати на війну.

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Теги: війна завод нафта росія безпілотник ремонт

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