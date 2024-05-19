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Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Бізнес вимагає розробити чіткий план того, в яких регіонах та яка саме генерація (за типом виробництва електроенергії та в якому обсязі) має бути побудована
фото з відкритих джерел

Свої пропозиції ФРУ направила Прем'єр-міністру Денису Шмигалю та Голові НКРЕКП Валерію Тарасюку

Промислові підприємства в умовах відключень електроенергії мають намір розбудовувати систему розподіленої генерації в Україні і тому запропонували державі виконати перелік пріоритетних стратегічних рішень для стимулювання реалізації проєктів нової енергетики, повідомляє Федерація роботодавців України (ФРУ). 

«Частина компаній-членів ФРУ вже мають відповідні проекти, а деякі в процесі їх реалізації, проте вони стикаються з низкою питань та проблем у регуляторному полі та потребують низки стратегічних рішень від органів державної влади», – заявляють в ФРУ.

Свої пропозиції ФРУ направила Прем'єр-міністру Денису Шмигалю та Голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.

Зокрема, промисловість пропонує:

  1. розробити чіткий план того, в яких регіонах та яка саме генерація (за типом виробництва електроенергії та в якому обсязі) має бути побудована;
  2. забезпечити ліквідність ринку, врегулювати проблему багатомільярдних боргів, зокрема на балансуючому ринку;
  3. створити фонд страхування від воєнних ризиків, а також державний фонд із відновлення енергетики, який буде наповнюватись коштами від донорів та небайдужих промислових підприємств;
  4. спростити та скоротити строки здійснення оцінки впливу на довкілля теплових електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інших потужностей для виробництва електроенергії;
  5. звільнити від ПДВ операції ввезення в митному режимі енергетичного обладнання, яке не виробляється в Україні, промисловими підприємствами для побудови власної генерації;
  6. забезпечити прискорену амортизацію обладнання для побудови генерації для промислових підприємств в податковому обліку;
  7. розробити програму державної підтримки інвестпроектів, зокрема, через пільгове кредитування під 3-4% річних та компенсації за кожен 1 МВт введеної генеруючої потужності та 1 МВт резервованих потужності.

Окрім того, у сфері відновлювальних джерел енергії, згідно повідомлення ФРУ, уваги потребують: утилізація обладнання після завершення строку експлуатації, спрощення процедур отримання/зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення об'єктів ВДЕ, а також ліквідація та недопущення накопичення боргів перед виробниками ВДЕ.

Теги: НКРЕКП електроенергія промисловість страхування

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