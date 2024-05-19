Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики

Бізнес вимагає розробити чіткий план того, в яких регіонах та яка саме генерація (за типом виробництва електроенергії та в якому обсязі) має бути побудована

Свої пропозиції ФРУ направила Прем'єр-міністру Денису Шмигалю та Голові НКРЕКП Валерію Тарасюку

Промислові підприємства в умовах відключень електроенергії мають намір розбудовувати систему розподіленої генерації в Україні і тому запропонували державі виконати перелік пріоритетних стратегічних рішень для стимулювання реалізації проєктів нової енергетики, повідомляє Федерація роботодавців України (ФРУ).

«Частина компаній-членів ФРУ вже мають відповідні проекти, а деякі в процесі їх реалізації, проте вони стикаються з низкою питань та проблем у регуляторному полі та потребують низки стратегічних рішень від органів державної влади», – заявляють в ФРУ.

Свої пропозиції ФРУ направила Прем'єр-міністру Денису Шмигалю та Голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.

Зокрема, промисловість пропонує:

розробити чіткий план того, в яких регіонах та яка саме генерація (за типом виробництва електроенергії та в якому обсязі) має бути побудована; забезпечити ліквідність ринку, врегулювати проблему багатомільярдних боргів, зокрема на балансуючому ринку; створити фонд страхування від воєнних ризиків, а також державний фонд із відновлення енергетики, який буде наповнюватись коштами від донорів та небайдужих промислових підприємств; спростити та скоротити строки здійснення оцінки впливу на довкілля теплових електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інших потужностей для виробництва електроенергії; звільнити від ПДВ операції ввезення в митному режимі енергетичного обладнання, яке не виробляється в Україні, промисловими підприємствами для побудови власної генерації; забезпечити прискорену амортизацію обладнання для побудови генерації для промислових підприємств в податковому обліку; розробити програму державної підтримки інвестпроектів, зокрема, через пільгове кредитування під 3-4% річних та компенсації за кожен 1 МВт введеної генеруючої потужності та 1 МВт резервованих потужності.

Окрім того, у сфері відновлювальних джерел енергії, згідно повідомлення ФРУ, уваги потребують: утилізація обладнання після завершення строку експлуатації, спрощення процедур отримання/зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення об'єктів ВДЕ, а також ліквідація та недопущення накопичення боргів перед виробниками ВДЕ.