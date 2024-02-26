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Відпустки під час воєнного стану: у яких випадках роботодавець може відмовити працівнику

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Відпустки під час воєнного стану: у яких випадках роботодавець може відмовити працівнику
Роботодавець може відмовити в наданні будь-якого виду відпусток, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Працівник повинен повідомити про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну

У період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім декретної та відпустки по догляду за дитиною до трьох років), якщо він залучений до робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Про це нагадало Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Статтею 12 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Усім іншим працівникам, як у мирний час, так і під час дії воєнного стану, може бути відмовлено у наданні тільки тих відпусток, надання яких здійснюється за угодою між працівником і роботодавцем. Так, наприклад, протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку (15 календарних днів). Відповідно, оскільки така відпустка без збереження заробітної плати надається за угодою між працівником і роботодавцем, роботодавець може відмовити працівнику у наданні такої відпустки (угода не відбулася).

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Таким чином, роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток.

Роботодавець не може відмовити працівникам, які не залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, у наданні відпусток, які здійснюються в обов’язковому порядку (щорічні відпустки у встановлені графіком строки, навчальні, творчі, для участі у змаганнях, працівникам, які мають дітей тощо).

Раніше повідомлялося, що у 2024 році 41% українських компаній планує підвищувати заробітні плати своїм працівникам.

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Теги: воєнний стан робота відпустка

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