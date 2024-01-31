Скільки українців виїхали до Німеччини за 2023 рік: офіційна статистика

МВС Німеччини: близько 300 тис. українців в'їхали до ФРН у 2023 році

Майже 300 тис. громадян України в'їхали до Німеччини у 2023 році. Про це йдеться у заяві заяву державного секретаря Міністерства внутрішніх справ ФРН Махмута Оздеміра. Відповідаючи на запит депутата бундестагу Торстена Фрея, Оздемір заявив, що ця інформація зафіксована у Центральному реєстрі іноземних громадян Німеччини.

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Парламентар направив запит до МВС Німеччини з вимогою з'ясувати, скільки українців було зареєстровано в країні у період із січня по грудень 2023 року, а також скільки осіб з посвідкою на проживання залишили ФРН. Згідно з текстом відповіді міністерства, всього 2023 року до Німеччини в'їхали 293,1 тис. українців. При цьому наголошується, що 95,9 тис. українців із посвідкою на проживання виїхали з Німеччини.

Нагадаємо, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді раніше також опублікував дані щодо кількості українців, які залишили батьківщину початку повномаштабної війни. За його словами, кількість українських біженців становить приблизно 6,3 млн осіб, а кількість переміщених осіб усередині країни – 3,7 млн ​​осіб. Ґранді підкреслив, що фахівці ООН не фіксують масового повернення біженців до України. Він закликав світову спільноту допомогти організації у відновленні життя українців, зокрема знайти їм роботу.

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До слова, за даними німецького статистичного відомства, протягом 2023 року населення Німеччини зросло на 300 тис – до рекордних 84,7 млн осіб. Низький рівень народжуваності та старіння населення компенсувала міграція в країну.

Зазначається, що зростання зберіглося на рівні середнього темпу, який спостерігався між 2012 і 2021 роками. Воно було набагато меншим, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано велике збільшення населення приблизно на 1,1 млн осіб, в основному через приплив українців, які тікали від вторгнення Росії.

Як і в інші роки, чиста міграція, або баланс між людьми, які емігрували та іммігрували, була рушійним фактором зростання населення, враховуючи поступове зменшення чисельності населення Німеччини. Населення самої Німеччини постійно скорочується протягом десятиліть.

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