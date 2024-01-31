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Скільки українців виїхали до Німеччини за 2023 рік: офіційна статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки українців виїхали до Німеччини за 2023 рік: офіційна статистика
Українці продовжують приїздити до Німеччини
колаж: Голос України

МВС Німеччини: близько 300 тис. українців в'їхали до ФРН у 2023 році

Майже 300 тис. громадян України в'їхали до Німеччини у 2023 році. Про це йдеться у заяві заяву державного секретаря Міністерства внутрішніх справ ФРН Махмута Оздеміра. Відповідаючи на запит депутата бундестагу Торстена Фрея, Оздемір заявив, що ця інформація зафіксована у Центральному реєстрі іноземних громадян Німеччини.

Парламентар направив запит до МВС Німеччини з вимогою з'ясувати, скільки українців було зареєстровано в країні у період із січня по грудень 2023 року, а також скільки осіб з посвідкою на проживання залишили ФРН. Згідно з текстом відповіді міністерства, всього 2023 року до Німеччини в'їхали 293,1 тис. українців. При цьому наголошується, що 95,9 тис. українців із посвідкою на проживання виїхали з Німеччини.

Нагадаємо, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді раніше також опублікував дані щодо кількості українців, які залишили батьківщину початку повномаштабної війни. За його словами, кількість українських біженців становить приблизно 6,3 млн осіб, а кількість переміщених осіб усередині країни – 3,7 млн ​​осіб. Ґранді підкреслив, що фахівці ООН не фіксують масового повернення біженців до України. Він закликав світову спільноту допомогти організації у відновленні життя українців, зокрема знайти їм роботу.

До слова, за даними німецького статистичного відомства, протягом 2023 року населення Німеччини зросло на 300 тис – до рекордних 84,7 млн осіб. Низький рівень народжуваності та старіння населення компенсувала міграція в країну.

Зазначається, що зростання зберіглося на рівні середнього темпу, який спостерігався між 2012 і 2021 роками. Воно було набагато меншим, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано велике збільшення населення приблизно на 1,1 млн осіб, в основному через приплив українців, які тікали від вторгнення Росії.

Як і в інші роки, чиста міграція, або баланс між людьми, які емігрували та іммігрували, була рушійним фактором зростання населення, враховуючи поступове зменшення чисельності населення Німеччини. Населення самої Німеччини постійно скорочується протягом десятиліть.

Читайте також: Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців

Теги: робота мігранти українці біженці Німеччина населення

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