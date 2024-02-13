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Де в Європі люди найбільше задоволені своєю роботою: список країн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Де в Європі люди найбільше задоволені своєю роботою: список країн
Найкращі умови працевлаштування пропонують столиці та великі міста
фото: unsplash.com

Найбільше міст, в яких люди задоволені своєю роботою, в Німеччині

Росток у Німеччині посідає перше місце з найвищим показником (85%) задоволеності роботою серед респондентів. Про це йдеться у звіті, опублікованому Європейською комісією, повідомляє schengenvisainfo.

Другим містом із найвищою задоволеністю роботою є місто Люксембург із показником у 84%, за яким іде Рейк’явік (Ісландія), який також має подібний рівень задоволеності роботою. Столиця Німеччини, Берлін, є шостим містом у Європі з високим рівнем задоволеності роботою (83%), тоді як список десяти найкращих міст має такий вигляд:

Де в Європі люди найбільше задоволені своєю роботою: список країн фото 1

Столиці та інші великі міста пропонують більше можливостей для працевлаштування та кращі умови оплати праці, що робить добробут їх жителів стійкішим і робить ці напрямки більш привабливими для майбутніх працівників. Згідно з опитуванням, респондентами були люди з роботою, яких запитували, чи задоволені вони нею. Троє з чотирьох жителів сказали, що вони задоволені (близько 74 відсотків).

У той час як міста Німеччини, Швейцарії, Данії, Австрії, Чехії та Словаччини мали вищий рівень задоволеності, міста Греції, Італії, Угорщини та Іспанії отримали нижчі бали. У деяких містах, як-от Нікосія (Кіпр) і Болонья (Італія), відбулося значне покращення: рівень задоволеності роботою зріс на сім процентних пунктів, а в Анталії (TR) – на шість процентних пунктів.

До слова, такі країни, як Польща, Чехія та Німеччина, не втрачають популярності серед біженців з України. Проте найбільша кількість із тих, хто потребував притулку, працевлаштовані у іншій країні. Так, у Данії 78% українських біженців знайшли роботу.

Нагадаємо, Нідерланди – одна з країн ЄС, які стикаються зі значним припливом українських біженців. У 2023 році у країні були працевлаштовані понад половина українців. Найчастіше на роботу влаштовуються біженці від 25 до 49 років.

Теги: робота Люксембург місто Ісландія Італія Берлін соцопитування

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