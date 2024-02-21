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У Німеччині значно зросла мінімальна заробітна плата

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Німеччині значно зросла мінімальна заробітна плата
У Німеччині збільшили мінімальну заробітну плату
фото із відкритих джерел

Мінімальна місячна оплата праці у Німеччині відтепер має становити 2054 євро

У 2024 році в Німеччині значно зросла мінімальна заробітна плата. Країна впровадила нові політичні заходи щодо оплати праці, які відповідають змінам у економічних та соціальних умовах і відображають зростаючий попит на більш справедливу оплату праці та кращий захист прав працівників. Про це пише ukrainianingermany.de.

У 2024 році погодинна оплата у Німеччині встановлена на рівні 12,41 євро за годину. За даними Євростату, місячна мінімальна оплата має становити 2054 євро.

Для порівняння, у 2023 році мінімальна зарплатня складала 12 євро за годину роботи, у 2022-му –  9,82/10,45 євро за годину. У 2025 році планують збільшити мінімалку до 12,82 євро на годину.
Протягом року зростатиме мінімальна зарплата у деяких секторах. Наприклад, ставки будуть такі:

  • тимчасова зайнятість –  13,50 євро (з 1 січня до 31 березня 2024 року);
  • педагогічний персонал –  18,58 євро (до 31 грудня 2024 року);
  • прибирання будівлі –  13,50 євро (до 31 грудня 2024 року);
  • помічники медсестер – 15,50 євро (з 1 травня 2024 року);
  • кваліфіковані медсестри –  16,50 євро (з 1 травня 2024 року);
  • фарбування і лакування (некваліфіковані працівники) –  14,50 євро (до до 31 грудня 2024 року).

Повідомляється, що зростання інфляції та вартості життя вплинуло на збільшення рівня мінімальної оплати праці. У такий спосіб уряд Німеччини намагається реагувати на потреби ринку праці та забезпечити соціальну стабільність.

Водночас профспілки наполягають на підвищенні мінімальних з.п. мінімум до 13,50 євро, щоб забезпечити працівникам гідні умови життя.

Хто не може претендувати на мінімальну зарплатню?

Отримувати мінімальну зарплату у Німеччині можуть громадяни віком від 18 років, які не навчаються. Не мають права на мінімальну ставку оплати праці такі категорії працівників:

  • молодь віком до 18 років;
  • практиканти;
  • стажери;
  • самозайняті особи або фрілансери;
  • волонтери;
  • довготривалі безробітні у перші 6 місяців працевлаштування.

До слова, лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу за останні два роки. Чиста імміграція з України до Німеччини після початку 2022 року становила 1 млн осіб. Статистики відзначають високий освітній рівень біженців, але їм важко знайти роботу. Про це пише Deutsche Welle.

У Німеччині зараз проживає близько мільйона українців, які втекли з батьківщини з початку 2022 року. Це майже 17 % усіх українських біженців, які залишили Україну після російського повномасштабного вторгнення: їхнє загальне число, за оцінками ООН, становить шість мільйонів людей. Такими є дані Федерального статистичного відомства за 2022 рік і перше півріччя 2023-го року.

Проте лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу. Зокрема це пояснюється тим, що самотнім батькам з дітьми важко знайти роботу. Проте, за даними соцопитувань, частка працевлаштованих українських біженців підвищується, якщо вони перебувають у Німеччині довше за рік.

Читайте також: Працевлаштування у Німеччині: які зміни чекають на українців у 2024 році
Теги: Німеччина зарплата студенти робота праця біженці зарплатня

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