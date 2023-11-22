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Рада ухвалила закон про відпустки: що варто знати українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада ухвалила закон про відпустки: що варто знати українцям
Максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів
фото з відкритих джерел

За зміни у законодавстві про відпустки проголосувало 273 народних обранця

Сьогодні, 22 листопада Верховна Рада України ухвалила закон № 8313, який змінює правила надання відпусток, зокрема, запроваджує 60-денну відпустку для демобілізованих та подовжує неоплачувану відпустку до 30 днів. Закон також підтримує право працівників на академічну відпустку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламентар зазначив, що законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток ухвалено в цілому 273 голосами нардепів.

Відповідним законопроєктом передбачається:

  • відпустка при народженні дитини не пізніше 3 місяців від дня народження
  • основна безперервна частина щорічної відпустки – не менше 14 днів
  • максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів
  • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини – незалежно від віку дитини
  • відпустка демобілізованим 60 днів із виплатою зарплати за два місяці.

Народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що під час розгляду у другому читанні законопроєкту провела дві важливі правки, завдяки яким вдалося зберегти право працівників на творчі відпустки.

«Залишається чинною редакція статті 77 КЗпП щодо права на творчу відпустку – «Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України», – написала Кравчук у Facebook.

Також, за її словами, залишається чинною редакція статі 16 Закону України «Про відпустки».

Раніше повідомлялося, що Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про посилення незалежності САП.

Теги: Верховна Рада відпустка

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