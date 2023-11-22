Рада ухвалила закон про відпустки: що варто знати українцям

Максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів

За зміни у законодавстві про відпустки проголосувало 273 народних обранця

Сьогодні, 22 листопада Верховна Рада України ухвалила закон № 8313, який змінює правила надання відпусток, зокрема, запроваджує 60-денну відпустку для демобілізованих та подовжує неоплачувану відпустку до 30 днів. Закон також підтримує право працівників на академічну відпустку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Парламентар зазначив, що законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток ухвалено в цілому 273 голосами нардепів.

Відповідним законопроєктом передбачається:

відпустка при народженні дитини не пізніше 3 місяців від дня народження

основна безперервна частина щорічної відпустки – не менше 14 днів

максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини – незалежно від віку дитини

відпустка демобілізованим 60 днів із виплатою зарплати за два місяці.

Народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що під час розгляду у другому читанні законопроєкту провела дві важливі правки, завдяки яким вдалося зберегти право працівників на творчі відпустки.

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«Залишається чинною редакція статті 77 КЗпП щодо права на творчу відпустку – «Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України», – написала Кравчук у Facebook.

Також, за її словами, залишається чинною редакція статі 16 Закону України «Про відпустки».

Раніше повідомлялося, що Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про посилення незалежності САП.