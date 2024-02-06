Зеленський заявив, що цей рік повинен стати вирішальним на полі бою

Володимир Зеленський зауважив, що перезавантаження державної системи активно триває, задля того, щоб Україна досягла своїх цілей

У традиційному зверненні до українців президент України розповів про міжнародні зустрічі, домовленості щодо відбудови та створення окремого роду сил в ЗСУ.

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«Провів нараду щодо міжнародної активності для нашої держави в лютому – увесь місяць розплановано. Дуже детально. Фактично – кожен день. Буде багато перемовин, зустрічей, нових домовленостей для України, для зміцнення наших воїнів», – зауважив Володимир Зеленський.

Очільник держави розповів, що зараз ведеться активна робота з кількома країнами щодо розбудови архітектури безпекових угод. Він подякував дипломатичним командам, які залучені до обговорення, та акцентував, що світ готовий дієво допомагати лише тим, чия сила очевидна.

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Також президент України розповів про три міжнародні зустрічі, які відбулися 6 лютого.

«Перша – Португалія. В Україні з візитом були міністри закордонних справ та освіти Португалії. Провів зустріч із ними – подякував за досягнутий рівень співпраці між нашими державами, за довіру до України й до наших людей. Одне з питань у розмові – це участь Португалії у відбудові в Україні. І, зокрема, у відбудові в Житомирській області – саме освітніх закладів. Дуже розраховуємо, що проєкти такої відбудови будуть реалізовані якнайшвидше», – підкреслив Зеленський.

Друга зустріч відбулася із директором МАГАТЕ Гроссі. Він планує відвідати Запорізьку атомну станцію.

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«Ми доволі детально обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики зараз: російська окупація ЗАЕС повинна припинитися, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для всього нашого регіону», – зауважив очільник держави.

Він наголосив, що важливим є той факт, що Україна була обрана до Ради керуючих МАГАТЕ. На його думку, це очевидна ознака того, що світ визнає здатність України відновлювати стабільність і працювати заради безпеки.

Під час третьої зустрічі Володимир Зеленський комунікував із керівником Організації економічного співробітництва та розвитку – однієї з найбільш поважних міжнародних організацій, яка об’єднує найбільш розвинуті країни світу. Президент підкреслив, що Україна попри все рухається до повноправного приєднання до цього клубу.

За словами президента, стратегічним рішенням сьогодні було підписання указу, який розпочинає створення у Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. Він наголосив, що це не питання майбутнього, це те, що повинне дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

«Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це теж дрони», – акцентував очільник держави.

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Володимир Зеленський зауважив, що перезавантаження державної системи активно триває, задля того, щоб Україна досягла своїх цілей.

Нагадаємо, Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил.

Стало відомо, що Зеленський обговорив з главою МАГАТЕ безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС.