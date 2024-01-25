Кожен десятий ФОП у Польщі – український
Загалом у 2022-2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи
У 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році. Про це повідомило видання Rzeczpospolita з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність.
До початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українські громадяни реєстрували у Польщі приблизно 200 індивідуальних підприємств на місяць. Проте починаючи з березня кількість почала стрімко зростати. У квітні їхня кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні – до 1700.
У наступні місяці українці реєстрували по 2 тисячі підприємств, а початок 2023 року ще більше прискорив темпи. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала на 2700-2800 щомісяця.
Дані Центрального реєстру також показують, що більшість компаній, заснованих у Польщі українцями, а це понад 20 відсотків, зосереджені у будівельній галузі. ІТ-діяльність та послуги становлять декілька відсотків, за ними в списку торгові компанії.
В результаті стійкого зростання кількості реєстрацій, за весь 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній. Це на понад 67% більше, ніж у попередньому році, коли їх було зареєстровано 18 139.
Тим часом кількість усіх нових реєстрацій таких компаній у Польщі сягнула 299 тисяч. Це означає, що українські фізичні особи-підприємці склали понад 10% серед створених на той час.
Нагадаємо, польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Україна та Польща відновлять міжурядові консультації у другій половині березня. Прем'єр зазначив, що під час візиту до Києва почув чітке запевнення, що українська влада не зацікавлена в неконтрольованому експорті.
Стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.
«У часи, коли ми захищаємо не лише нашу незалежність, але й свободу інших націй, солідарність з Україною не можуть зруйнувати будь-які обставини», – сказав президент України, додавши, що усі суперечності між Києвом і Варшавою можна буде вирішити шляхом міжурядових переговорів.
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