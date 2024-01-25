Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кожен десятий ФОП у Польщі – український

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кожен десятий ФОП у Польщі – український
В результаті стійкого зростання кількості реєстрацій, за весь 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній
фото з відкритих джерел

Загалом у 2022-2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи

У 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році. Про це повідомило видання Rzeczpospolita з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність.

До початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українські громадяни реєстрували у Польщі приблизно 200 індивідуальних підприємств на місяць. Проте починаючи з березня кількість почала стрімко зростати. У квітні їхня кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні – до 1700. 

У наступні місяці українці реєстрували по 2 тисячі підприємств, а початок 2023 року ще більше прискорив темпи. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала на 2700-2800 щомісяця. 

Дані Центрального реєстру також показують, що більшість компаній, заснованих у Польщі українцями, а це понад 20 відсотків, зосереджені у будівельній галузі. ІТ-діяльність та послуги становлять декілька відсотків, за ними в списку торгові компанії.

В результаті стійкого зростання кількості реєстрацій, за весь 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній. Це на понад 67% більше, ніж у попередньому році, коли їх було зареєстровано 18 139. 

Тим часом кількість усіх нових реєстрацій таких компаній у Польщі сягнула 299 тисяч. Це означає, що українські фізичні особи-підприємці склали понад 10% серед створених на той час. 

Нагадаємо, польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Україна та Польща відновлять міжурядові консультації у другій половині березня. Прем'єр зазначив, що під час візиту до Києва почув чітке запевнення, що українська влада не зацікавлена ​​в неконтрольованому експорті.  

Стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України. 

«У часи, коли ми захищаємо не лише нашу незалежність, але й свободу інших націй, солідарність з Україною не можуть зруйнувати будь-які обставини», – сказав президент України, додавши, що усі суперечності між Києвом і Варшавою можна буде вирішити шляхом міжурядових переговорів. 

Читайте також: ЄС на вимогу Польщі обмежить експорт продовольства з України – FT
Теги: українці Польща робота ФОП бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
Чи можливий колапс в енергосистемі України через обстріли РФ? Відповідь «Укренерго»
3 сiчня, 23:10
Деякі діячі Офісу президента демонстрували свій вплив на парламент чи Кабмін
Як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди? Результати соцопитування
12 сiчня, 14:21
На території Сомалі взято в полон чотирьох українців та п'ятьох іноземців
МЗС підтвердило захоплення українців у полон на території Сомалі
12 сiчня, 18:55
Приток мігрантів до Нідерландів дещо зменшився
Імміграція до Нідерландів: влада помітила цікаву деталь
5 сiчня, 08:48
Демограф переконаний, що чисельність країни все одно буде скорочуватися, але влада може сповільнити цей процес
Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа
17 сiчня, 13:29
Екснардеп назвав «нісенітницею» те, що повертатися в Україну може бути небезпечно
Радник Банкової вигадав курйозний спосіб, як повернути українських біженців додому
22 сiчня, 21:18
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепп Боррель
Боррель прокоментував «мирний план» Трампа
22 сiчня, 22:20
Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі середньої заробітної плати
Виплати лікарняних по вагітності та пологах: коли надходять та який розмір
10 сiчня, 10:40
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський анонсував рішення РНБО щодо економічної безпеки
23 сiчня, 22:54

Економіка

Кожен десятий ФОП у Польщі – український
Кожен десятий ФОП у Польщі – український
Кремль вимагає від підприємств-банкрутів компенсувати витрати на війну
Кремль вимагає від підприємств-банкрутів компенсувати витрати на війну
Солідарні із Францією та Німеччиною: фермери у Греції перекрили низку доріг тракторами
Солідарні із Францією та Німеччиною: фермери у Греції перекрили низку доріг тракторами
Протести фермерів ширяться Європою: Bloomberg назвав головні вимоги
Протести фермерів ширяться Європою: Bloomberg назвав головні вимоги
Франція продасть з молотка яхту, конфісковану у «фінансиста білоруського походження»
Франція продасть з молотка яхту, конфісковану у «фінансиста білоруського походження»
Євросоюз готує допомогу Україні до другої річниці повномасштабної війни – FT
Євросоюз готує допомогу Україні до другої річниці повномасштабної війни – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7738
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7713
Чому Бог допускає страждання України?
7642
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7428
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua