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Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам
Майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін
фото з відкритих джерел

Понад половина опитаних компаній планують підвищити заробітну плату працівникам

У 2024 році 41% українських компаній планують підвищувати заробітні плати своїм працівникам. Про це свідчать результати дослідження кадрового порталу GRC.

Підвищення зарплат

Плани компаній щодо зарплат у цьому році:

  • 41% опитаних компаній планує підвищення зарплати на 10-30%;
  • 15% компаній планують збільшення зарплати працівникам, враховуючи їх індивідуальну ефективність;
  • 5% компаній збільшать зарплату працівникам на 5%;
  • 15% компаній планують залишити зарплату без змін.

Також збільшення заробітних плат планується за рахунок індексації інфляції у 19% опитаних роботодавців.

Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам фото 1
інфографіка: grc.ua

Премії та бонуси

У 2024 році 80% компаній планують виплату бонусів та премій:

  • 60% компаній будуть виплачувати бонуси та премії на рівні довоєнних;
  • 14% планують збільшити додаткові бонусні виплати, щоб мотивувати продуктивну роботу команди;
  • 6% компаній планують зменшити фіксовану частину зарплат, але збільшити бонуси для стимулювання результативності у досягненні ключових показників;
  • 7% компаній планують збільшити фіксовану частину зарплат, але зменшити бонуси.

В той самий час від додаткових виплат у 2024 році планують відмовитися 13% компаній.

За результатами дослідження, у 2023 році 42% компаній підвищили зарплату працівникам на 10-30%; 9% компаній підвищували зарплату з урахуванням індивідуальної ефективності співробітників, а 24% – зберегли зарплату на рівні минулого року. На 5% збільшили зарплату тільки 7% компаній, 5% роботодавців індексували зарплату з урахуванням інфляції.

Більшість компаній (58%) зберегли виплату бонусів і премій працівникам, як і до війни, ще 11% збільшили виплату бонусів, щоб стимулювати індивідуальну ефективність працівників. 13% опитаних компаній відмовилися від усіх додаткових виплат. Скоротили усі додаткові виплати у минулому році 11% компаній, деякі компанії збільшили фіксовану частину зарплати і зменшили бонуси (7%).

До слова, українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні країни. Серед опитаних 49% громадян готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні. 54% респондентів заявили, що готові здобувати нові професії.

Теги: зарплата премія українці

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