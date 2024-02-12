Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам

Майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін

Понад половина опитаних компаній планують підвищити заробітну плату працівникам

У 2024 році 41% українських компаній планують підвищувати заробітні плати своїм працівникам. Про це свідчать результати дослідження кадрового порталу GRC.

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Підвищення зарплат

Плани компаній щодо зарплат у цьому році:

41% опитаних компаній планує підвищення зарплати на 10-30%;

15% компаній планують збільшення зарплати працівникам, враховуючи їх індивідуальну ефективність;

5% компаній збільшать зарплату працівникам на 5%;

15% компаній планують залишити зарплату без змін.

Також збільшення заробітних плат планується за рахунок індексації інфляції у 19% опитаних роботодавців.

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Премії та бонуси

У 2024 році 80% компаній планують виплату бонусів та премій:

60% компаній будуть виплачувати бонуси та премії на рівні довоєнних;

14% планують збільшити додаткові бонусні виплати, щоб мотивувати продуктивну роботу команди;

6% компаній планують зменшити фіксовану частину зарплат, але збільшити бонуси для стимулювання результативності у досягненні ключових показників;

7% компаній планують збільшити фіксовану частину зарплат, але зменшити бонуси.

В той самий час від додаткових виплат у 2024 році планують відмовитися 13% компаній.

За результатами дослідження, у 2023 році 42% компаній підвищили зарплату працівникам на 10-30%; 9% компаній підвищували зарплату з урахуванням індивідуальної ефективності співробітників, а 24% – зберегли зарплату на рівні минулого року. На 5% збільшили зарплату тільки 7% компаній, 5% роботодавців індексували зарплату з урахуванням інфляції.

Більшість компаній (58%) зберегли виплату бонусів і премій працівникам, як і до війни, ще 11% збільшили виплату бонусів, щоб стимулювати індивідуальну ефективність працівників. 13% опитаних компаній відмовилися від усіх додаткових виплат. Скоротили усі додаткові виплати у минулому році 11% компаній, деякі компанії збільшили фіксовану частину зарплати і зменшили бонуси (7%).

До слова, українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні країни. Серед опитаних 49% громадян готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні. 54% респондентів заявили, що готові здобувати нові професії.