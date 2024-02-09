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«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
Рік Хіллер вважає, що криза з українськими біженцями в Канаді незабаром ускладниться
фото: Postmedia

Генерал Рік Хіллер: Канада не готова прийняти додаткових переселенців

За оцінками канадської влади, у найближчі два місяці до країни приїдуть 90 тис. біженців із України. За два роки 250 тис. переселенців переїхали до Канади екстреними візами, ще 700 тис. мають аналогічні візи. Про це пише National Post.

Канадський генерал Рік Хіллер зі Стратегічної консультативної ради б'є на сполох, заявляючи про неготовність прийняти більше переміщених українців у Канаді. Його обурили історії про родини, що нещодавно прибули, з так званої групи ризику, які змушені жити у наметах у даунтауні Торонто.

Зважаючи на все, надалі буде лише гірше. За оцінками федеральної влади, у найближчі два місяці до Канади приїде 90 тис. людей з України.

Відсутність національної стратегії 

За словами Хіллера, раніше канадська влада не мала загальнонаціонального бачення або стратегії, щоб вжити потрібних заходів на випадок небувалого припливу біженців.

«Але ми можемо це зробити. Ми робили це раніше», – пояснив він. На його думку, влада могла б розробити логістичний план для українських переселенців після консультацій з керівниками провінцій та міст.

За два роки 250 тис. українців переїхали до Канади в рамках спеціальної візової програми. Ще 700 тис. мають аналогічні візи, а термін подання заявок спливає 31 березня – звідси й очікувана нова хвиля біженців з України.

Хіллер обіймає посаду голови Стратегічної консультативної ради (Strategic Advisory Council), яка забезпечує підтримку та консультації в рамках кампанії Unite with Ukraine – ініціатива Світового конгресу українців.

За його словами, Канада не готова прийняти додаткових переселенців. «Я бачу, що в найближчі два-чотири місяці попереду нас чекає шторм, до якого ми просто погано підготовлені, фактично майже зовсім неготові», – каже Хіллієр. 

Українці в Польщі чи західній Україні можуть запанікувати через те, що термін дії їхньої канадської візи спливає. І якщо путінські війська доб'ються прориву в Україні, припускає Хіллер, це будуть не тисячі, а сотні тисяч українців, які летять до Канади.

Він каже, що Сили оборони «розумніші, майстерніші і спритніші», але хоче, щоб інші не забували, що Україна бореться з «великим і жахливим ведмедем гризлі». «А коли цей ведмідь гризлі продовжить вас атакувати, зрештою його розмір, вага, сила і витривалість вас просто виснажать», – попередив канадський генерал.

Наразі, за підрахунками Хіллера, росіяни вистрілюють за позиціями ЗСУ у п'ять разів більше артилерійських снарядів, ніж українці. «Це неспроможно. Зараз ми знаходимося на рівні Пашендейля (Битва при Пашендейлі – «Главком»), знаєте, коли 1917 року за 10 днів союзники та німці на невеликому клаптику землі зробили близько чотирьох мільйонів пострілів», – зазначив він.

Хіллер спілкується з представниками України безпосередньо. Його посил людям в Україні приблизно такий: «Ви зникли зі світової арени, тому що увага Заходу звернена на інші місця – Близький Схід, Південно-Китайське море і навіть Латинську Америку. Громадяни зайняті майбутніми виборами у своїх країнах та інфляцією».

На його думку, Україні не вистачає стратегічного комунікаційного плану, «щоб пояснити американцям, британцям, німцям, голландцям, канадцям, що війна в Україні жорстока, кривава, і що вона продовжується, і чому це важливо саме для них».

«Президент Зеленський – цей хлопець надихає, мабуть, навіть більше, ніж Уїнстон Черчілль свого часу. Але його одного обмаль», – сказав генерал.

Щодо кризи з українськими біженцями в Канаді, тут, він вважає, слід звернутися до минулого досвіду, згадати, як Оттава вісім років тому прийняла 50 тис. сирійців. Тоді генерал-губернатор Девід Джонстон організував семінар у Рідо-холі (офіційна резиденція генерал-губернатора Канади). Запросили мерів міст та заступників міністрів провінцій, щоб обговорити можливі стратегії. Відповідальний міністр Джон МакКаллум вибрав відповідну людину для реалізації плану, після чого 50 тис. сирійців прибули до Канади. І згодом успішно інтегрувалися.

«Хтось взагалі знає, де вони сьогодні?» – риторично запитав Хіллер. – Вони стали частиною загальної картини нашої країни».

За словами авторів публікації, енергійний тон Хіллера надихає, але завдання насправді складне. Прийняти 50 тис. сирійських біженців – це не те саме, що інтегрувати майже мільйон українців. Можливості щодо житла теж істотно змінилися в останні вісім років.

Проблема із житлом 

Як рішення проблеми із житлом він пропонує будувати модульні притулки у великих центрах, де можна було б розмістити переміщених осіб, поки вони не переїдуть із великих міст до менших, де є робота та житло.

«Візьмемо, наприклад, шматок рівнини недалеко від Пірсона (аеропорт у Торонто – «Главком»). На одному акрі можна побудувати модульне містечко для 100 осіб. Це не коштуватиме 120 доларів за ніч на людину, тому що ви, по суті, будуєте аналог готелю. Це коштуватиме дорожче. Але саме такі рішення доступні прямо зараз», – пояснив він.

Хіллер згадав про українську родину, яка живе в наметі в центрі Торонто, якій, швидше за все, доведеться повернутися до України.

«Чому б нам не сказати: «Послухайте, ось віза, будь ласка, приїжджайте до Канади. Ми подбаємо про вас у годину найбільшої потреби», – запропонував Хіллер. За його словами, потім потрібно буде подбати про інтеграцію цих людей у ​​канадське суспільство. Тому що, за його прогнозами, якщо людина проживе в Канаді протягом трьох років, то малоймовірно, що повернеться назад до України.

Нагадаємо, Канада готується до прибуття десятків тисяч українців до кінця березня: ті, хто тікає від російського вторгнення, можуть в’їхати до Канади за екстреними візами. Понад 210 тис. українських біженців вже прибули до Канади з березня 2022 року після початку війни, і очікується приїзд ще не менше ніж 90 тис. осіб. Загалом влада Канади видала українцям понад 936 тис. віз за спеціальною програмою, дія якої закінчується 31 березня 2024 року. За даними на 28 листопада 2023 року, нею скористалися трохи більше ніж 210 тис. жителів України. Згідно з опитуванням, проведеним канадською міграційною службою, ще не менше 90 тис. українців можуть прибути до Канади до кінця березня.

До слова, більшість канадців вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу проти вторгнення Росії, але одна третина вважає, що країна повинна домовитися про мирну угоду – навіть, якщо це означатиме відмову від окупованих агресором територій. 

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Теги: біженці міністр Торонто Канада війна українці житло Україна робота влада росія

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