Податок на посилки. Депутатка пояснила, чому парламент може завалити вимогу Корецького

У законопроєкт про посилки «зашито» шкурне питання, яке стосується кожного депутата

Верховна Рада може не підтримати законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок, попри його ухвалення в першому читанні. Одна з причин – поправка щодо скасування послаблення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Про це заявила народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко, пише «Главком».

За словами парламентарки, законопроєкт про посилки став одним із потенційних каменів спотикання під час виконання Україною вимог міжнародних партнерів. Документ передбачає скасування пільги з ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ця норма має запрацювати не раніше липня наступного року.

Сірко звернула увагу, що законопроєкт викликає невдоволення не лише через майбутнє оподаткування посилок. До нього також внесли поправку щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб, яка може бути важливою для самих народних депутатів.

«Посилки» викликають величезне обурення самі по собі: незрозуміло, навіщо цей законопроєкт взагалі проштовхують зараз, якщо він не дасть жодних додаткових доходів у бюджет ані в цьому році, ані в 2027, ані в 2028-му», – заявила депутатка.

Вона також вважає, що запровадження нових правил потребуватиме значних витрат на митну інфраструктуру та персонал. За словами Сірко, державі доведеться інвестувати кошти в митні склади, процедури й розширення штату митників, що може нівелювати потенційні бюджетні надходження.

Також депутатка стверджує, що проблеми з голосами можуть виникнути через поправка щодо моніторингу PEP, яка міститься в законопроєкті про посилки. Вона має виправити скандальну ситуацію з законом про цифрові платформи, який Рада ухвалила 9 червня. В ньому депутати обмежили строк посиленого фінмоніторингу 12 місяцями після звільнення PEPа. Після цього банки могли його продовжувати лише за умови високого ризику. Таке рішення викликало гострий спротив західних партнерів, через що законопроєкт так і не був підписаний президентом.

Правка в законі про посилки повертає міжнародну норму. Вона передбачає, що банки застосовуватимуть посилений фінансовий моніторинг до політично значущих осіб протягом 12 місяців після завершення їхніх повноважень. Після цього банки не припиняють його, а мають перейти до індивідуальної оцінки ризиків.

Тепер, за прогнозом Сірко, частина депутатів може спробувати відхилити поправку щодо PEPів безпосередньо під час голосування за законопроєкт про посилки. Вона наголосила, що консенсусу щодо документа наразі немає.

Серед інших складних питань у відносинах із міжнародними партнерами депутатка назвала Антикорупційну стратегію та приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA. За її оцінкою, до кінця року Україна може виконати 60-70% вимог партнерів.

Нагадаємо, 12 жовтня Верховна Рада відновила пленарну роботу після майже місячної перерви. Спочатку повернення депутатів до сесійної зали планувалося на 13 жовтня, однак уряд наполіг на необхідності розпочати розгляд законопроєктів раніше. Причина – необхідність термінового голосування за законопроєкти, які потрібні для отримання коштів від міжнародних партнерів для порятунку порожнього держбюджету.

Зазначимо, наразі товари з іноземних інтернет-магазинів вартістю до €150, які надходять в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Запропоновані зміни передбачають скасування цієї пільги.

За словами нардепки Ніни Южаніної, під час обговорення реформи представники влади посилалися на міжнародні зобов'язання України. Водночас меморандум з ЄС передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства, але не встановлює конкретної дати, коли нові правила мають запрацювати. Окремо депутатка звернула увагу на технічну готовність держави.